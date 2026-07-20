Comisia Europeană pregătește o excepție pentru energie. Sancțiunile ar putea fi amânate până în 2030
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Comisia Europeană a recomandat luni statelor membre ale Uniunii Europene să nu aplice sancțiuni companiilor din sectorul petrolului și gazelor care încalcă Regulamentul UE privind metanul în perioada 2027-2029. Măsura este justificată prin riscurile la adresa securității aprovizionării cu energie, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Executivul comunitar susține că propunerea urmărește evitarea unor perturbări pe piața europeană a energiei.
Comisia Europeană recomandă o derogare de trei ani de la aplicarea sancțiunilor
Comisia Europeană le-a transmis luni guvernelor statelor membre că ar trebui să acorde o perioadă de grație de trei ani companiilor din sectorul petrolului și gazelor care nu respectă prevederile Regulamentului UE privind metanul. Recomandarea vizează anii 2027, 2028 și 2029 și are ca obiectiv menținerea stabilității aprovizionării cu resurse energetice.
Inițiativa apare într-un context în care autoritățile americane au exercitat presiuni asupra Uniunii Europene pentru revizuirea modului în care sunt aplicate noile reguli privind emisiile de metan în sectorul energetic.
Regulamentul (UE) 2024/1787 reprezintă primul cadru legislativ european care introduce obligații stricte privind măsurarea, raportarea și reducerea emisiilor de metan în industria energetică. Actul normativ impune companiilor din domeniul petrolului, gazelor naturale și cărbunelui să elimine treptat practicile de rutină de ardere la faclă și evacuare a gazelor în atmosferă, obiectivul fiind reducerea cu 45% a emisiilor de metan până în anul 2030.
Totodată, începând cu anul 2027, petrolul și gazele importate în Uniunea Europeană vor trebui să respecte standarde de monitorizare a emisiilor echivalente cu cele aplicate producătorilor europeni.
Conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile pentru aprovizionarea cu energie au stat la baza recomandării
Executivul comunitar explică faptul că recomandarea privind neaplicarea sancțiunilor are la bază evoluțiile geopolitice și presiunile existente pe piața internațională a energiei, care pot afecta accesul Uniunii Europene la resursele necesare.
„Conflictul din Orientul Mijlociu a determinat Uniunea Europeană să concureze pentru aprovizionarea cu petrol şi gaze pe pieţele mondiale, unde oferta s-a redus semnificativ, iar preţurile au crescut. In acest context de incertitudine globală, CE colaborează cu statele membre şi cu industria pentru a se asigura că aplicarea Regulamentul UE privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic nu va afecta, în nicio situaţie, securitatea aprovizionării cu energie a Europei”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Pe lângă recomandarea referitoare la regimul sancțiunilor, Comisia Europeană a prezentat și două propuneri adresate statelor membre, menite să faciliteze aplicarea noilor prevederi și să reducă dificultățile semnalate de operatorii economici în procesul de implementare.
„Acestea oferă orientări privind soluţiile de conformare şi regimurile de sancţiuni, contribuind la crearea unui cadru clar, previzibil şi fiabil pentru implementarea eficientă a Regulamentului UE privind metanul”, se mai arată în comunicat.
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