Avertismentul Comisiei Europene: Europa se pregătește pentru noi riscuri pe piața energiei
SURSA FOTO: Dreamstime - Comisia Europeană
Comisia Europeană a anunțat noi măsuri pentru a clarifica aplicarea Regulamentului Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic, pe fondul preocupărilor legate de securitatea aprovizionării cu energie. Decizia vine într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de incertitudini pe piețele internaționale de petrol și gaze.
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Executivul european arată că situația din Orientul Mijlociu a afectat echilibrul piețelor energetice, determinând Uniunea Europeană să concureze pentru resurse într-un moment în care oferta este redusă, iar prețurile rămân ridicate.
Conflictul din Orientul Mijlociu a forțat UE să concureze pentru aprovizionare pe piețele mondiale de petrol și gaze, care au înregistrat o reducere semnificativă a ofertei și o creștere a prețurilor.
Pe fondul acestei incertitudini globale și al unor piețe energetice tensionate, Comisia Europeană colaborează cu statele membre și cu industria pentru a se asigura că punerea în aplicare a Regulamentului UE de reducere a emisiilor de metan în sectorul energetic nu va submina în nicio circumstanță securitatea aprovizionării Europei.
Întrucât situația pieței rămâne volatilă și incertă, Comisia rămâne pregătită să ia măsuri suplimentare dacă securitatea aprovizionării devine pusă în pericol în lunile următoare. Comisia monitorizează îndeaproape aprovizionarea pieței europene, în strânsă cooperare cu statele membre.
Recomandările emise astăzi recunosc necesitatea reducerii emisiilor de metan
Pentru a anticipa posibilele riscuri identificate de părțile interesate și a aborda dificultățile în implementarea normelor, Comisia prezintă două recomandări pentru a ghida țările UE cu privire la soluțiile de conformitate și regimurile de sancțiuni.
Aceste recomandări vor contribui la stabilirea unui cadru clar, previzibil și fiabil pentru implementarea eficientă a Regulamentului UE privind metanul, care este un instrument esențial pentru reducerea emisiilor nocive care contribuie la încălzirea globală, precum și pentru consolidarea securității aprovizionării prin abordarea scurgerilor de metan.
Recomandările emise astăzi recunosc necesitatea reducerii emisiilor de metan într-un mod pragmatic, simplificat și eficient din punct de vedere al costurilor, pentru a proteja atât mediul, cât și securitatea energetică. Acestea abordează discuțiile cu miniștrii energiei din UE din decembrie 2025 și iunie 2026.
De asemenea, acestea completează orientările privind cerințele de import ale regulamentului privind metanul, actualizate în martie 2026, care asigură o implementare coerentă, clară și simplă în întreaga UE, transmite Comisia Europeană.
Comisia Europeană propune clarificări pentru aplicarea regulilor privind metanul
În contextul riscurilor identificate pe piața energetică, Comisia Europeană susține că noile recomandări urmăresc să ofere statelor membre și companiilor un cadru mai clar pentru aplicarea regulilor privind reducerea emisiilor de metan.
Instituția europeană precizează că măsurile au fost pregătite pentru a răspunde dificultăților semnalate de părțile implicate și pentru a preveni situațiile în care aplicarea regulamentului ar putea afecta securitatea aprovizionării.
Prima recomandare vizează soluțiile prin care importatorii, furnizorii și statele membre pot demonstra respectarea obligațiilor prevăzute de regulamentul care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
Prima recomandare aduce certitudine și claritate importatorilor, furnizorilor și statelor membre de petrol, gaze și cărbune cu privire la modul de demonstrare simplă a respectării obligațiilor prevăzute în Regulamentul care intră în vigoare la 1 ianuarie 2027. Aceasta oferă îndrumări privind soluțiile de conformitate pe care importatorii le pot utiliza pentru a demonstra autorităților naționale dovezile conformității, stabilind criteriile pe care statele membre ar trebui să le utilizeze la evaluarea soluțiilor. Nu impune trasabilitatea fizică a unor molecule, livrări sau încărcături specifice.
În cazul lanțurilor de aprovizionare mai complexe, ghidul clarifică faptul că importatorii pot utiliza soluții precum „urmărire și revendicare” și „certificare” pentru a demonstra conformitatea. Utilizarea unor astfel de soluții va facilita demonstrarea conformității pentru industrie, fără a slăbi cerințele, mai arată Comisia Europeană.
Reguli privind sancțiunile și riscul de perturbare a aprovizionării
O a doua recomandare transmisă de Comisia Europeană se referă la regimurile de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea cerințelor prevăzute de regulament.
Executivul european precizează că multe state membre nu au stabilit încă mecanisme clare de penalizare, ceea ce creează dificultăți pentru companii în evaluarea riscurilor legate de importurile de petrol și gaze care ar putea să nu respecte noile cerințe.
Majoritatea statelor membre ale UE nu au stabilit încă regimuri de sancțiuni. Prin urmare, companiile nu sunt capabile să evalueze riscurile asociate cu aprovizionarea cu petrol și gaze potențial neconforme. Acest lucru creează incertitudine.
A doua recomandare oferă clarificări cu privire la suspendarea amenzilor de către statele membre pentru nerespectarea reglementărilor, în scopul menținerii securității aprovizionării.
Recomandarea clarifică faptul că sancțiunile, așa cum sunt prevăzute în regulament, trebuie să rămână proporționale și nu trebuie să pună în pericol securitatea aprovizionării. Aceasta recomandă statelor membre să suspende sancțiunile pentru nerespectare timp de trei ani (2027-2029) pentru a evita întreruperile aprovizionării. În același timp, toate obligațiile rămân în vigoare, iar respectarea cerințelor este în continuare obligatorie.
„Prin asigurarea certitudinii juridice și încurajarea unei abordări coordonate în întreaga Uniune, recomandarea sprijină statele membre în implementarea cerințelor de import prevăzute în regulament, fără a submina securitatea energetică. În acest fel, orientările contribuie, de asemenea, la asigurarea faptului că Regulamentul privind metanul nu acționează în niciun fel ca o barieră în calea importurilor”, a concluzionat Comisia Europeană.
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