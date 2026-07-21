Anunț ASF pentru românii care pleacă în vacanță. Cardul european de sănătate are limite importante. Greșeala care te poate costa mii de euro

Sezonul concediilor aduce și o recomandare importantă din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Reprezentanții instituției atrag atenția că o asigurare de călătorie poate evita costuri uriașe în cazul unor probleme medicale, al anulării zborurilor sau al pierderii bagajelor. Totodată, ASF subliniază că aceasta nu trebuie confundată cu Cardul european de sănătate, care oferă o protecție mult mai limitată.

În contextul în care tot mai mulți români se pregătesc să plece în concediu, Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite un mesaj de informare privind importanța încheierii unei asigurări de călătorie înainte de plecarea din țară.

Reprezentantul ASF responsabil de educație financiară explică faptul că mulți turiști iau în calcul doar costul vacanței, fără să se gândească la eventualele cheltuieli care pot apărea dacă intervin probleme medicale sau alte situații neprevăzute.

„Astăzi vorbim despre asigurările de călătorie, mai ales că începe sezonul vacanțelor. Înainte să pleci în vacanță, te întrebi dacă merită asigurarea de călătorie. Lasă-mă să-ți spun ce se întâmplă când nu o ai.”

ASF atrage atenția că, în unele state, o simplă consultație medicală poate costa de câteva ori mai mult decât prețul unei polițe de asigurare.

Potrivit informațiilor prezentate, în Statele Unite ale Americii o consultație medicală poate ajunge la aproximativ 500 de dolari, iar dacă este vorba despre o urgență medicală, costurile pot depăși 10.000 de dolari.

„O consultanție medicală, de exemplu, în Statele Unite ale Americii poate costa 500 $. Dacă vorbim de urgențe, putem ajunge până la peste 10000 $.”

Prin comparație, costul unei asigurări de călătorie este redus și poate reprezenta o protecție importantă în astfel de situații.

Potrivit ASF, o poliță de călătorie pentru o vacanță în Europa costă, în medie, între 50 și 150 de lei, valoarea diferind în funcție de compania de asigurări și de nivelul de acoperire ales.

Pe lângă serviciile medicale de urgență, o astfel de poliță poate include despăgubiri pentru anularea zborului, pierderea bagajelor sau cheltuielile de repatriere, situații care pot genera costuri semnificative pentru turiști.

„Asigurarea de călătorie costă în medie între 50 și 150 RON pentru o vacanță în Europa și sigur acest preț diferă în funcție de societatea de asigurări și acoperă urgențe medicale, anularea zborului, bagaje pierdute și chiar repatriere.”

Un alt aspect asupra căruia insistă ASF este diferența dintre Cardul european de asigurări sociale de sănătate și polița de călătorie.

Deși multe persoane consideră că deținerea cardului european este suficientă, reprezentanții autorității explică faptul că acesta oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în statele membre ale Uniunii Europene, în anumite condiții.

„Un lucru foarte important pe care mulți nu-l știu este faptul că atunci când vorbim de Cardul european de sănătate nu este același lucru cu asigurarea de călătorie. Acoperă mai puțin și nu funcționează în afara Uniunii Europene.”

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca persoanele care pleacă în concediu, în special în afara Uniunii Europene, să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare.

Mesajul transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară este că prevenția costă incomparabil mai puțin decât plata unor servicii medicale sau a altor cheltuieli neprevăzute în timpul vacanței.

„O asigurare nu se cumpără când ai nevoie de ea, se cumpără înainte de a avea nevoie. O sumă mică pentru liniștea ta completă în vacanță.”

La final, reprezentantul ASF îi încurajează pe români să nu trateze această cheltuială ca pe una opțională.