Sorin Grindeanu cere convocarea de urgență a Parlamentului. Măsurile pe care vrea să le adopte: Sunt domenii esenţiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, propune constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Potrivit liderului social-democrat, scopul acestui grup de lucru este pregătirea rapidă a soluțiilor legislative necesare pentru deblocarea unor probleme considerate urgente, urmând ca acestea să fie adoptate într-o sesiune extraordinară pe care intenționează să o convoace săptămâna viitoare.

Într-o scrisoare adresată liderilor partidelor parlamentare, Sorin Grindeanu afirmă că blocajul guvernamental afectează capacitatea instituțiilor statului de a răspunde unor probleme considerate prioritare și susține că este nevoie de o colaborare între toate formațiunile politice pentru adoptarea unor măsuri urgente.

„România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale ţării. Sunt domenii esenţiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, preţurile la carburanţi continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piaţa imobiliară”, spune preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, în scrisoarea adresată liderilor partidelor din Parlament.

Liderul PSD susține că sunt necesare măsuri legislative rapide pentru a evita agravarea situației în mai multe domenii, de la piața imobiliară și sistemul sanitar până la evoluția prețurilor la carburanți.

În mesajul transmis liderilor politici, Sorin Grindeanu enumeră principalele probleme care, în opinia sa, necesită intervenții legislative imediate.

„Dacă nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacţiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcţiilor. Dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secţia ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale. Dacă nu vom repune în funcţiune mecanismul de compensare a preţurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a preţurilor pentru români”, precizează liderul PSD în mesaj.

Potrivit acestuia, toate aceste probleme ar trebui analizate și soluționate în regim de urgență printr-un mecanism de colaborare între partidele reprezentate în Parlament.

Sorin Grindeanu precizează că propunerea sa nu vizează constituirea unei comisii parlamentare în sens clasic, ci a unui grup de lucru temporar.

„Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal şi nu despre o procedură parlamentară clasică. Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm şi să pregătim, în regim de urgenţă, amendamentele şi soluţiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situaţii”, explică Sorin Grindeanu motivul înfiinţării acestei comisii.

Conform liderului PSD, activitatea acestui grup ar urma să se desfășoare doar până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Președintele Camerei Deputaților afirmă că rezultatele activității grupului de lucru ar urma să fie transpuse în proiecte legislative ce vor fi supuse aprobării într-o sesiune extraordinară.

„Potrivit lui Sorin Grindeanu, ”rezultatul activităţii acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenţionează să o convoace săptămâna viitoare, astfel încât să adopte toate măsurile urgente de care România are nevoie”.

În finalul scrisorii, liderul PSD le solicită reprezentanților tuturor partidelor parlamentare să participe la acest demers, argumentând că, în actualul context, este nevoie de colaborare pentru adoptarea măsurilor urgente.