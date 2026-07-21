A trecut un an de la aplicarea legislației europene privind accesibilitatea digitală. Wawsome: 9 din 10 companii nu au site-uri accesibile

Wawsome arată că, la un an de la intrarea în vigoare a obligațiilor impuse de European Accessibility Act, majoritatea companiilor analizate nu oferă site-uri accesibile persoanelor cu dizabilități. Analiza platformei indică faptul că aproximativ 9 din 10 website-uri evaluate prezintă bariere importante de utilizare. Deși legislația se aplică din 28 iunie 2025 pentru numeroase servicii destinate consumatorilor, interesul pentru remedierea acestor probleme rămâne redus.

Wawsome arată că numeroase companii investesc în design modern, funcționalități complexe și viteze ridicate de încărcare, însă aceste elemente nu garantează că un website poate fi utilizat de toate categoriile de utilizatori. Persoanele care navighează exclusiv cu tastatura, folosesc cititoare de ecran sau au deficiențe de vedere continuă să întâmpine dificultăți în accesarea serviciilor online.

Raportul realizat de platforma europeană specializată în accesibilitate digitală evidențiază că aproximativ 90% dintre site-urile evaluate prezintă obstacole semnificative pentru persoanele cu dizabilități. Totodată, dialogul purtat de reprezentanții companiei cu organizațiile analizate indică faptul că accesibilitatea digitală nu este încă tratată ca o prioritate în procesul de dezvoltare și administrare a platformelor online.

Printre cele mai întâlnite deficiențe identificate de Wawsome se numără imaginile fără texte alternative relevante, contrastul insuficient dintre text și fundal, butoanele și linkurile fără denumiri explicite, formularele fără etichete accesibile și mesaje clare de eroare, imposibilitatea navigării complete cu tastatura, structurarea incorectă a titlurilor și a conținutului, incompatibilitatea unor elemente interactive cu cititoarele de ecran, precum și documentele PDF sau materialele multimedia care nu pot fi accesate de toți utilizatorii.

Aceste probleme afectează nu doar persoanele cu dizabilități permanente, ci și utilizatorii vârstnici, persoanele care au limitări temporare sau utilizatorii care accesează site-urile în condiții dificile de utilizare.

European Accessibility Act stabilește un set comun de cerințe la nivelul Uniunii Europene pentru o serie de produse și servicii, inclusiv comerțul electronic, serviciile bancare destinate consumatorilor, comunicațiile electronice, serviciile de utilități, accesul la conținut audiovizual, cărțile electronice și anumite servicii digitale utilizate în transportul de pasageri.

În România, prevederile directivei europene au fost transpuse prin Legea nr. 232/2022, aplicabilă serviciilor destinate consumatorilor furnizate după data de 28 iunie 2025. Aplicarea obligațiilor diferă în funcție de tipul serviciului oferit, dimensiunea companiei și modul în care utilizatorii interacționează cu platformele digitale.

Problema principală nu mai este lipsa perioadei de pregătire, ci faptul că multe organizații nu tratează accesibilitatea drept o investiție necesară pentru relația cu utilizatorii și pentru respectarea obligațiilor legale.

„La un an de la termenul de aplicare a legislației, problema nu mai este lipsa informației sau lipsa timpului de pregătire, ci lipsa prioritizării. Nouă din zece site-uri pe care le analizăm au bariere evidente de accesibilitate, iar multe companii nu consideră încă necesară o intervenție. Primul pas nu trebuie să fie complicat sau costisitor: începe cu o evaluare sinceră a site-ului și cu o listă clară a problemelor care trebuie rezolvate. Accesibilitatea nu înseamnă doar respectarea unei cerințe legale, ci posibilitatea reală ca fiecare client să poată naviga, înțelege și finaliza o acțiune online”, declară George Onofrievici, Founder & CEO@Wawsome.

Pentru a sprijini organizațiile în identificarea problemelor existente, Wawsome pune la dispoziție un instrument gratuit de verificare a accesibilității digitale, disponibil fără instalare și fără configurări tehnice.

Utilizatorii trebuie doar să introducă adresa website-ului, iar platforma realizează o analiză automată a paginii și identifică probleme legate de contrast, textele alternative ale imaginilor, navigarea cu tastatura, etichetele formularelor, structura conținutului, rolurile ARIA și alte criterii relevante prevăzute de standardele de accesibilitate.

Raportul generat clasifică problemele în funcție de gravitate și include recomandări concrete pentru remediere. Potrivit companiei, analiza automată reprezintă un prim pas și poate fi completată ulterior prin audit și testare manuală.

Compania dezvoltă un ecosistem de soluții dedicate accesibilității digitale, destinat identificării și remedierii problemelor întâlnite pe site-uri și platforme online.

Accessibility Checker realizează scanarea website-urilor și generează rapoarte raportate la criteriile WCAG, iar Accessibility Monitor urmărește periodic apariția unor noi probleme. În același timp, Accessibility Widget permite utilizatorilor să personalizeze contrastul, dimensiunea și spațierea textului, animațiile și modul de navigare printr-o integrare simplă în platformele digitale.

Pe lângă verificările automate, Wawsome realizează audituri și testări manuale pentru procese esențiale, precum autentificarea, completarea formularelor, rezervările, procesul de checkout și plata online, oferind și consultanță tehnică pentru implementarea soluțiilor necesare.

„Companiile investesc constant în trafic, campanii, optimizarea conversiilor și experiența utilizatorului, dar pot pierde clienți chiar în momentul în care aceștia încearcă să citească informațiile, să completeze un formular sau să finalizeze o comandă. Accesibilitatea digitală trebuie integrată în modul în care este construit și administrat un produs online, nu tratată ca o corecție făcută în ultimul moment”, completează George Onofrievici.

Potrivit Wawsome, concluziile prezentate se bazează pe date interne agregate în urma evaluării site-urilor și a interacțiunilor cu organizațiile în perioada 28 iunie 2025 – 28 iunie 2026 și nu reprezintă un studiu statistic exhaustiv sau reprezentativ pentru totalitatea companiilor din România.