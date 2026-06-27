Interdicția privind accesul minorilor la rețelele sociale nu dă rezultatele așteptate. Peste 80% dintre adolescenții australieni folosesc în continuare platformele online, potrivit unui studiu
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La câteva luni după ce Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la principalele platforme de socializare, un nou studiu arată că măsura are, deocamdată, un impact limitat. Cercetarea indică faptul că peste 80% dintre adolescenții cu vârste între 12 și 16 ani continuă să utilizeze rețelele sociale, în ciuda noilor restricții impuse de autorități.
Studiul arată că majoritatea adolescenților folosesc în continuare rețelele sociale
Concluziile apar într-un studiu realizat de Universitatea din Newcastle pe un eșantion de 408 copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Rezultatele sugerează că legislația introdusă la finalul anului trecut a fost aplicată doar parțial și că numeroși minori au reușit să ocolească restricțiile.
Australia a impus platformelor precum TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X și Snapchat obligația de a verifica vârsta utilizatorilor și de a bloca accesul celor care nu au împlinit 16 ani. Cu toate acestea, cercetătorii spun că nu există suficiente dovezi care să arate că legea a redus în mod semnificativ utilizarea rețelelor sociale în rândul copiilor.
Verificarea vârstei rămâne unul dintre punctele slabe
Potrivit studiului, unul dintre principalele motive pentru care adolescenții continuă să folosească platformele online îl reprezintă sistemele insuficient de eficiente pentru verificarea vârstei.
Peste 85% dintre respondenți spun că folosesc în continuare rețelele sociale, iar mai mult de jumătate accesează platformele prin propriile conturi.
Deși peste două treimi dintre participanți afirmă că au trecut printr-o procedură de verificare, doar 5% dintre copiii cu vârste între 12 și 13 ani și 11% dintre cei cu vârste între 14 și 15 ani au fost obligați să prezinte o fotografie a unui document oficial de identitate. În cele mai multe cazuri, platformele le-au cerut doar să încarce un selfie sau să își declare vârsta.
Conturile false și VPN-urile, metode folosite pentru ocolirea restricțiilor
Cercetarea relevă și modalitățile prin care unii minori reușesc să evite măsurile de control.
Astfel, 15% dintre copiii cu vârste între 12 și 13 ani și 19% dintre adolescenții de 14-15 ani spun că au folosit conturi false pentru a accesa platformele sociale. De asemenea, aproximativ 3% dintre participanți au declarat că au apelat la servicii VPN pentru a evita restricțiile impuse.
Experții spun că este nevoie de măsuri suplimentare
Potrivit experților citați de publicația britanică The Guardian, rezultatele studiului arată că simpla interdicție privind accesul adolescenților la rețelele sociale nu este suficientă pentru a-i proteja de conținutul dăunător din mediul online.
Specialiștii consideră că este necesară o strategie mai complexă, care să combine măsuri tehnice eficiente, educație digitală și implicarea platformelor.
O altă concluzie a cercetării este că interdicția ar putea avea rezultate mai bune în cazul copiilor foarte mici, în special al celor sub 8 ani, împiedicând sau amânând primul contact cu rețelele sociale. În schimb, în cazul adolescenților care folosesc deja frecvent aceste platforme, efectele restricțiilor sunt mult mai reduse.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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