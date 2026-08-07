Disney încheie un acord important cu TikTok. Creatorii vor putea folosi legal secvențe din Star Wars, Toy Story și Marvel în videoclipuri

Disney și TikTok au încheiat un acord care va permite creatorilor de conținut să folosească în mod legal secvențe din filmele și serialele companiei Disney, inclusiv din producțiile subsidiarelor sale, în videoclipurile publicate pe platformă.

În urma acordului, fragmente din francize de succes precum Star Wars, Toy Story și Marvel Cinematic Universe vor putea apărea în videoclipurile creatorilor și vor fi distribuite și pe platforma de videoclipuri scurte Verts, lansată de Disney.

Programul va fi lansat inițial în Statele Unite, urmând să fie extins ulterior și în alte țări, conform BBC.

Nici Disney, nici TikTok nu au făcut publice detaliile financiare ale acordului. Înțelegerea vine după eșecul unui contract estimat la un miliard de dolari dintre Disney și OpenAI, care ar fi permis utilizatorilor să folosească personajele companiei în videoclipuri generate cu inteligență artificială.

Acel acord a fost anulat în luna martie, după ce OpenAI a închis instrumentul de generare video cu inteligență artificială Sora, motivând că își concentrează resursele asupra altor domenii de activitate.

Potrivit reprezentanților Disney, modul în care fanii interacționează cu poveștile și personajele companiei s-a schimbat semnificativ.

Specialistul în social media Matt Navarra a declarat pentru BBC News că Disney deține unele dintre cele mai mari francize din lume, însă atenția publicului se mută din ce în ce mai mult către creatorii de conținut. El consideră că studiourile de la Hollywood nu se mai limitează la promovarea filmelor către fani, ci încep să le ofere fanilor materialele necesare pentru a participa activ la promovarea acestora.

TikTok a transmis că platforma sa a înregistrat anul trecut o medie de 6,5 milioane de postări pe zi legate de filme și seriale.

Până acum, fanii foloseau frecvent secvențe din producții cinematografice și de televiziune în videoclipurile lor, însă, în lipsa unei permisiuni explicite, multe dintre aceste materiale erau eliminate din cauza revendicărilor privind drepturile de autor. Această situație îngreuna răspândirea conținutului creat de fani în jurul marilor lansări.

Matt Navarra consideră că TikTok beneficiază și de credibilitatea pe care o obține prin statutul de partener oficial de distribuție al unuia dintre cele mai importante studiouri de la Hollywood.

El a mai explicat că algoritmul de recomandare al TikTok are capacitatea de a influența care personaj, scenă sau franciză mai veche poate redeveni brusc foarte valoroasă și populară.

Disney și TikTok au anunțat că vor derula împreună un program prin care anumite videoclipuri ale creatorilor vor fi promovate suplimentar și vor oferi acces la evenimente exclusive.

Analistul Gareth Sutcliffe, de la Enders Analysis, a apreciat că acordul repoziționează și revigorează prezența Disney în zona conținutului generat de utilizatori, după golul lăsat de prăbușirea neașteptată a proiectului Sora.

Totuși, el a avertizat că parteneriatul implică și riscuri, în contextul dezbaterilor privind siguranța TikTok în raport cu reglementările europene referitoare la mediul online. În opinia sa, Disney va trebui să implementeze măsuri de control și selecție foarte stricte pentru conținutul creatorilor inclus în program.

Creatorii de conținut și influencerii ocupă un rol tot mai important în strategiile de marketing ale marilor companii.

Un raport publicat anul trecut de Oxford Economics arată că, în 2024, creatorii de conținut de pe YouTube au contribuit cu 2,2 miliarde de lire sterline la economia Regatului Unit și au susținut aproximativ 45.000 de locuri de muncă.

Companiile acordă o atenție tot mai mare și influencerilor de dimensiuni reduse, specializați pe nișe, care, deși au mai puțini urmăritori, beneficiază de un public foarte implicat.

Disney a lansat platforma sa de videoclipuri scurte Verts în Statele Unite în luna martie și intenționează să extindă serviciul la nivel internațional.