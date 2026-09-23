Un uragan de categoria 5, „extrem de periculos”. De ce a devenit Polo atât de puternic într-un timp atât de scurt

Centrul Național pentru Uragane din SUA, cu sediul la Miami, a anunțat că uraganul Polo este o furtună „extrem de periculoasă”, cu viteze maxime susținute ale vântului de 265 km/h.

Miercuri dimineață, centrul uraganului se afla aproape staționar, la aproximativ 325 de kilometri sud de Zihuatanejo, în statul Guerrero. Prognozele indicau o schimbare bruscă a direcției spre nord-vest în cursul zilei, urmată de o deplasare spre vest-nord-vest în zilele următoare.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis că, potrivit specialiștilor, probabilitatea ca Polo să ajungă direct pe uscat era redusă. Furtuna avea însă o rază suficient de mare pentru a produce efecte importante de-a lungul coastei.

Vânturile de forță de uragan se extindeau până la 65 de kilometri de centrul sistemului, în timp ce vânturile de forță de furtună tropicală ajungeau până la 169 de kilometri de ochiul uraganului. Pentru perioada de miercuri până joi erau prognozate condiții de furtună tropicală pe coasta Pacificului, în statele Guerrero, Michoacán și Colima, informează AP.

Evoluția lui Polo a readus în atenție vulnerabilitatea comunităților de pe coasta Pacificului din Mexic, afectate în ultimii ani de mai multe cicloane puternice. Plajele au rămas pustii, iar norii întunecați s-au adunat deasupra unei mări agitate. Autoritățile mexicane au suspendat temporar cursurile, marți, în mai multe zone, în timp ce Marina mexicană a închis porturile din Guerrero și Michoacán și a recomandat populației și pescarilor să manifeste prudență.

În Lázaro Cárdenas, în statul Michoacán, valurile puternice loveau deja țărmul. Concepción López Villegas își pregătea restaurantul de pe malul mării pentru condițiile meteorologice care se apropiau. În apropiere, bărbați și copii urmăreau apele agitate, iar proprietara localului spunea că se teme pentru afacerea construită de-a lungul mai multor decenii.

„Suntem îngrijorați și încercăm să ne protejăm afacerile”, a spus López Villegas. „Și, bineînțeles, suntem triști pentru că este moștenirea noastră, moștenirea noastră, care de la un moment la altul ar putea fi distrusă.”

Datele Centrului Național pentru Uragane indicau că viteza vânturilor asociate cu Polo era comparabilă cu cea înregistrată de numai câteva uragane din regiune în ultimele decenii. Printre acestea se numără uraganul Patricia, care a atins în 2015 viteze ale vântului de până la 346 km/h.

„Aceasta este una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodată bazinul Pacificului”, a declarat Kristen L. Corbosiero, profesoară la Departamentul de Științe Atmosferice și de Mediu al Universității din Albany.

Ploile asociate sistemului meteorologic puteau provoca inundații rapide și alunecări de teren. Pentru Guerrero și Michoacán erau estimate cantități de precipitații cuprinse între 8 și 15 centimetri, în timp ce în zonele de coastă din Oaxaca, Colima și Jalisco erau posibile cantități mai reduse.

Ambasada Statelor Unite în Mexic a emis o alertă meteorologică și le-a recomandat cetățenilor să evite apele și plajele și să urmeze indicațiile autorităților mexicane.

„Chiar dacă furtuna nu atinge direct uscatul, ploile abundente pot produce inundații și alunecări de teren care pot pune viața în pericol. Condițiile oceanice periculoase – intensificate de furtuni – pot duce la curenți de valuri mortali și valuri mari”, a scris ambasada într-un comunicat.

Ritmul în care Polo s-a intensificat a atras atenția cercetătorilor și autorităților. Într-un raport, Centrul Național pentru Uragane a descris drept „cu adevărat remarcabil” modul în care furtuna și-a mărit puterea într-un interval de numai 24 de ore.

Philip Klotzbach, cercetător științific la Departamentul de Științe Atmosferice al Universității de Stat din Colorado, a legat această evoluție de fenomenul meteorologic El Niño. Acesta a contribuit la secete severe în Mexic și America Centrală și la producerea unor inundații în alte zone ale regiunii.

În Pacific, El Niño a fost asociat cu temperaturi mai ridicate ale apei și cu modele de vânt favorabile dezvoltării rapide a uraganelor. Potrivit lui Klotzbach, condițiile existente au furnizat factorii necesari pentru intensificarea rapidă a sistemului.

„Există toate ingredientele de care au nevoie uraganele pentru a deveni foarte puternice, foarte repede”, a spus Klotzbach.

Polo era al treilea uragan de categoria 5 format în Pacific în acel sezon, după Genevieve și Lowell, apărute mai devreme în același an. Categoria 5 reprezintă cel mai înalt nivel al scalei Saffir-Simpson și este atribuită furtunilor ale căror viteze maxime susținute ale vântului depășesc 253 km/h.

În timp ce Polo se apropia de zona de coastă, principala preocupare era reprezentată de efectele produse de vânt, precipitații și starea mării, chiar și în condițiile în care prognozele indicau o probabilitate redusă ca centrul uraganului să atingă uscatul.

În Guerrero și Michoacán, cantitățile de precipitații estimate puteau favoriza apariția unor inundații rapide și alunecări de teren. În același timp, valurile și curenții puternici reprezentau un risc suplimentar pentru populația aflată în apropierea litoralului.

În Atlantic nu se formase încă niciun uragan în acel sezon, iar perioada de început a sezonului fără uragane ajunsese la un record. Efectele asociate fenomenului El Niño au contribuit la slăbirea sau împiedicarea dezvoltării unor furtuni înainte ca acestea să se transforme în uragane.

Polo continua să fie urmărit de serviciile meteorologice, în timp ce autoritățile din statele de pe coasta Pacificului mențineau măsurile de precauție și monitorizau evoluția condițiilor meteorologice și maritime.