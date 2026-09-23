77% dintre românii care cumpără mașini rulate nu știu unde să reclame kilometrajul fals. Frauda este mai răspândită decât cred mulți șoferi

Majoritatea cumpărătorilor români de mașini rulate nu știu ce ar trebui să facă dacă descoperă că vehiculul achiziționat are kilometrajul modificat. Un nou sondaj realizat de carVertical în rândul cumpărătorilor europeni de mașini rulate arată că mulți dintre cei care se confruntă cu o astfel de situație nu știu cui să raporteze frauda, nu se așteaptă să își recupereze banii și nu sunt siguri cum tratează autoritățile locale astfel de cazuri.

De asemenea, o mare parte dintre cumpărători nu cunosc legislația aplicabilă în cazul fraudării kilometrajului. Potrivit informațiilor prezentate de carVertical, în România reducerea deliberată a kilometrajului reprezintă o infracțiune de tip fraudă.

Problemele sunt legate însă de aplicarea legii, de capacitatea persoanei prejudiciate de a demonstra că odometrul a fost dat înapoi și de nivelul redus de informare a populației cu privire la resursele disponibile. Aceste deficiențe permit în continuare existența fraudelor privind kilometrajul.

Sondajul carVertical a fost realizat pe mai mult de 7.000 de șoferi din Europa, dintre care aproximativ 800 de respondenți sunt din România. Rezultatele arată că 40,6% dintre cumpărătorii români fie au cumpărat personal o mașină care s-a dovedit ulterior că avea kilometrajul dat înapoi, fie cunosc pe cineva care a cumpărat un astfel de vehicul.

Alți 22,5% dintre respondenți nu sunt siguri dacă s-au confruntat cu această situație, în timp ce 36,8% spun că nici lor, nici unei persoane cunoscute nu li s-a întâmplat să cumpere o mașină cu kilometrajul modificat.

Sondajul reflectă expunerea cumpărătorilor la frauda privind kilometrajul pe parcursul întregii vieți. În calcul sunt incluse situații care pot viza mai multe achiziții de mașini, dar și experiențele unor persoane cunoscute de respondenți.

Datele sunt diferite de cele publicate de carVertical în cadrul Indicelui de Transparență 2025, deoarece acel indicator analizează vehicule individuale verificate direct pe platformă.

În urma analizării fiecărui raport de istoric al vehiculelor cumpărate de utilizatorii carVertical din România în perioada septembrie 2024 – august 2025, compania a constatat că 7,5% dintre vehiculele verificate prezentau semne de manipulare a odometrului.

Acest rezultat a plasat România pe locul 22 în Indicele de Transparență carVertical. În cazurile în care kilometrajul este modificat, diferența este de regulă una semnificativă. În medie, aproximativ 95.100 de kilometri sunt șterși de pe odometru.

Lipsa de informare se reflectă și în modul în care cumpărătorii ar reacționa după descoperirea unei fraude. Potrivit sondajului, 77,5% dintre cumpărătorii români de mașini rulate spun că nu știu unde pot raporta o mașină al cărei kilometraj a fost dat înapoi.

Încrederea că banii plătiți pentru un astfel de vehicul pot fi recuperați este, de asemenea, redusă. Un procent de 76,9% dintre respondenți nu sunt încrezători că și-ar putea recupera pierderea. Dintre aceștia, 39,5% nu sunt foarte încrezători, iar 37,4% nu sunt deloc încrezători.

Doar 23,1% dintre cei chestionați sunt siguri că și-ar putea recupera banii în cazul în care ar deveni victimele unei fraude privind kilometrajul.

CarVertical atrage atenția că existența unui drept prevăzut de lege nu este suficientă dacă persoanele care ar trebui să beneficieze de el nu știu că acesta există și nu cunosc instituția la care trebuie să apeleze.

Compania mai arată că istoricul vehiculelor nu este transmis integral între țări atunci când mașinile rulate sunt exportate. Fragmentarea datelor permite astfel ca numeroase vehicule cu kilometraj modificat să treacă neobservate.

„Un drept garantat de lege te protejează doar dacă știi că acesta există și în momentul de față majoritatea cumpărătorilor nu știu la cine să apeleze când descoperă că au dat peste o mașină al cărui kilometraj a fost fraudat”, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

La nivelul Uniunii Europene, pachetul privind inspecția tehnică a autovehiculelor se află în proces legislativ și urmărește îmbunătățirea modului în care datele despre vehicule sunt schimbate între țări. Până la adoptarea acestor măsuri, carVertical consideră că verificarea istoricului vehiculului are un rol important în identificarea problemelor înainte ca tranzacția să fie încheiată și în evitarea unor pierderi financiare pentru cumpărători.

„Din păcate, în momentul de față, istoricul vehiculelor nu trece integral peste granițele țărilor atunci când mașinile rulate sunt exportate. Tocmai această fragmentare a datelor permite multor vehicule care au kilometrajul modificat să treacă neobservate. Pachetul Uniunii Europene privind inspecția tehnică a autovehiculelor, aflat în prezent în procesul legislativ al UE, urmărește să îmbunătățească modul în care datele vehiculelor sunt schimbate între țări. Până la adoptarea sa, rolul carVertical rămâne important: existăm pentru a depista aceste probleme înainte ca vânzarea să aibă loc, astfel încât cumpărătorii să nu fie nevoiți să se confrunte cu pierderi financiare”, a mai spus acesta.

În România, legislația privind frauda kilometrajului este reprezentată de o lege din 2023, care cataloghează explicit manipularea odometrului drept o practică ilegală, fără să stabilească însă sancțiuni directe pentru acest delict.

În practică, persoanele care comit astfel de fapte sunt urmărite penal în baza articolului 244 din Codul Penal, care reglementează înșelăciunea și prevede o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani.

Sondajul arată însă că majoritatea cumpărătorilor nu cunosc prevederile legale. Un procent de 58,8% recunoaște că nu știe care este pedeapsa maximă pentru frauda privind kilometrajul.

„O lege puternică descurajează frauda doar dacă cumpărătorii și vânzătorii știu că este aplicată în realitate. Până când gradul de conștientizare publică nu va ajunge la nivelul legislației, accesarea unui raport de istoric auto înainte de cumpărare rămâne cea mai sigură protecție la îndemâna șoferilor”, explică domnul Buzelis.

Alți 12,7% consideră că modificarea kilometrajului nu este o practică ilegală. Întrucât legislația română nu prevede o amendă pentru această infracțiune, doar cei 17,1% dintre respondenții care au indicat pedeapsa cu închisoarea au oferit răspunsul corect.

În schimb, 11,3% dintre participanți au indicat o amendă mică drept sancțiune. Potrivit carVertical, această sancțiune nu se aplică în cazul fraudării odometrului conform legislației române.

În total, ponderea persoanelor care nu sunt informate corect cu privire la sancțiunile pentru frauda kilometrajului ajunge astfel la 82,8%.

„În cadrul sistemelor actuale care sunt axate pe plan intern, odată ce o mașină este exportată, istoricul său este practic șters. Până când nu vom avea o rețea europeană unificată de partajare a datelor care să elimine aceste lacune transfrontaliere, consumatorii nu se pot baza doar pe lege pentru a se proteja de riscurile pe care nici nu le pot vedea. Toți cumpărătorii au dreptul de a cunoaște istoricul complet al unei mașini rulate înainte să o cumpere, nu doar să li se spună prețul”, subliniază acesta.

CarVertical subliniază că o lege poate descuraja frauda doar dacă atât cumpărătorii, cât și vânzătorii cunosc faptul că aceasta este aplicată în realitate. Până când nivelul de informare a publicului va ajunge la nivelul prevederilor legislative, verificarea unui raport privind istoricul mașinii înainte de cumpărare rămâne, potrivit companiei, una dintre cele mai sigure metode de protecție disponibile șoferilor.

Problema este amplificată de modul în care sunt gestionate în prezent datele despre vehicule. Sistemele existente sunt în mare parte organizate la nivel național, iar atunci când o mașină este exportată, istoricul său poate să nu mai fie accesibil în aceeași formă în țara de destinație.

În lipsa unei rețele europene unificate pentru schimbul de date, aceste lacune transfrontaliere fac dificilă protejarea consumatorilor împotriva unor riscuri pe care aceștia nu le pot identifica singuri.