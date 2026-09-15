Cele mai rezistente mărci auto. Ce mașini au cele mai mari șanse să treacă de 400.000 km

Un studiu realizat de iSeeCars arată diferențe foarte mari între mărcile auto atunci când vine vorba despre șansele ca o mașină să ajungă la un kilometraj extrem de ridicat. Toyota ocupă prima poziție, iar modelele sale au o probabilitate de aproape patru ori mai mare decât media de a atinge 400.000 de kilometri.

Cercetarea arată că, luând în calcul toate mărcile analizate, probabilitatea medie ca un automobil să ajungă la cel puțin 402.000 de kilometri este de 5,4%.

Toyota se detașează puternic, cu o probabilitate de 19,7%. Lexus ocupă poziția a doua, cu 14,4%, iar Honda completează podiumul cu 13,3%.

Pe locul al patrulea se află Acura, cu 9,5%. După primele patru poziții apare însă o scădere importantă. GMC, clasată pe locul cinci, are o probabilitate de 5,8%, foarte apropiată de media tuturor mărcilor.

„Atingerea pragului de 400.000 km reprezintă o bornă extrem de ridicată pentru orice vehicul, ceea ce face diferența dintre primele patru mărci din clasament semnificativă”, a explicat Karl Brauer, analist executiv al iSeeCars.

Potrivit acestuia, Toyota, Lexus, Honda și Acura nu doar că ocupă primele poziții, ci depășesc considerabil probabilitatea medie ca un vehicul să ajungă la acest kilometraj.

Deși producătorii japonezi sunt asociați frecvent cu longevitatea, rezultatele arată că performanțele lor diferă considerabil.

Mazda ocupă poziția a șasea, cu o probabilitate de 5,3%, foarte apropiată de media generală. Nissan este abia pe locul 12, cu 3,4%, ceea ce înseamnă aproximativ un sfert din probabilitatea înregistrată de Honda.

Subaru se află pe poziția 14, cu 2,8%, iar Mitsubishi ajunge pe locul 22, cu numai 0,8%.

Toyota și Honda se detașează astfel de celelalte mărci japoneze de volum incluse în studiu.

Topul realizat de iSeeCars arată astfel:

Loc Marcă Probabilitate 1 Toyota 19,7% 2 Lexus 14,4% 3 Honda 13,3% 4 Acura 9,5% 5 GMC 5,8% 6 Mazda 5,3% 7 Lincoln 4,7% 8 Ram 4,2% 9 Ford 4,1% 10 Cadillac 3,9% 11 Chevrolet 3,6% 12 Nissan 3,4% 13 Tesla 3,3% 14 Subaru 2,8% 15 Mercedes-Benz 2,6% 16 Volvo 2,6% 17 INFINITI 2,5% 18 Dodge 1,7% 19 Volkswagen 1,5% 20 Jeep 1,2% 21 Kia 0,8% 22 Mitsubishi 0,8% 23 Hyundai 0,8% 24 Chrysler 0,7% 25 BMW 0,5% 26 Audi 0,5% 27 Land Rover 0,4% 28 Buick 0,4% 29 Porsche 0,3% 30 FIAT 0,2% 31 Jaguar 0,0% 32 MINI 0,0% 33 Maserati 0,0%

Media tuturor mărcilor analizate este de 5,4%.

Clasamentul nu reprezintă pur și simplu procentul mașinilor existente care au deja peste 400.000 de kilometri. iSeeCars a analizat peste 395 de milioane de vehicule și a înregistrat kilometrajul mediu în funcție de vechime.

Pe baza acestor informații, compania a utilizat propriul model pentru a estima probabilitatea ca vehiculele fiecărei mărci să atingă diferite praguri de kilometraj.

Au fost luate în calcul modelele din gamele producătorilor, cu excepția unor vehicule comerciale grele și a modelelor pentru care nu existau suficiente date. Rezultatele indică astfel probabilitatea statistică de a ajunge la 400.000 de kilometri, nu o garanție că un anumit automobil va putea parcurge această distanță.