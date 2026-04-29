În primul trimestru din 2026, SUV-urile au reprezentat 35,7% din totalul vânzărilor realizate pe platforma Carvago, ceea ce confirmă o tendință de creștere constantă. Vlad Ion, Country Manager Carvago România, a explicat că reorientarea clienților către această categorie nu dă semne de încetinire, iar creșterea cotei de piață se observă de la an la an.

Un detaliu remarcat de companie este prezența modelului Volkswagen ID.4 pe locul al treilea în topul celor mai bine vândute SUV-uri, precum și intrarea modelului Hyundai Kona în clasament, în special datorită versiunii electrice. Cu toate acestea, motorizările pe benzină rămân dominante.

La nivel european, segmentul compact conduce detașat piața SUV-urilor rulate și reprezintă 44% din totalul vânzărilor, cu Škoda Karoq în poziția de lider. Urmează SUV-urile mici, unde se remarcă Hyundai Kona, și categoria SUV-urilor medii, dominată de Škoda Kodiaq.

Diferențele între piețe sunt însă mari. În Germania, SUV-urile ajung la 61% din piață, în timp ce în Polonia procentul este de doar 18%. România se remarcă printr-o pondere de peste 44% în datele inițiale prezentate de companie, iar analiza extinsă arată o creștere și mai puternică.

Reprezentanții platformei online au explicat pentru Capital că, dacă în primul trimestru din 2023 SUV-urile aveau în România o cotă de 37,08%, în primul trimestru din 2026 aceasta a ajuns la 50,15% în cazul mașinilor vândute de dealeri și parcuri auto.

Dacă sunt incluși și vânzătorii privați, ponderea scade la 42,19%, însă rămâne una ridicată. Compania arată că acest lucru confirmă clar preferința puternică a românilor pentru SUV-uri.

„Deși în acest raport ne-am concentrat pe propriile noastre statistici de vânzări, Carvago publică adesea și analize ale piețelor din țările în care activează. Mai exact, în Germania, care este cea mai mare piață auto din Europa, cota SUV-urilor a crescut în perioada 2023–2026 (primul trimestru) de la 29,87% la 35,81%. Cititorii Capital.ro vor fi însă probabil surprinși de evoluția înregistrată chiar în România. Dacă în primul trimestru din 2023, SUV-urile aveau aici o cotă de 37,08%, anul acesta a ajuns la un procent incredibil de 50,15%! Vorbim despre mașinile vândute de dealeri și parcuri auto (inclusiv mașini de stoc și de test-drive), care au apărut în anunțurile online. Dacă am include și vânzătorii privați, cota SUV-urilor ar scădea la 42,19%, ceea ce reprezintă totuși o cifră foarte mare. Pe scurt, românii adoră SUV-urile!”, au spus reprezentanții platformei online pentru Capital.

În România, cel mai căutat model a fost Lexus RX 450h AWD, un SUV premium hibrid cu tracțiune integrală. Piața locală se distinge prin interesul puternic pentru segmentul premium și pentru sistemele de propulsie considerate mai eficiente.

Această preferință este explicată prin profilul clientului tipic din România. Este vorba, de regulă, despre persoane cu putere mare de cumpărare, interesate de mașini aproape noi aduse din Germania sau din alte state vest-europene, livrate direct la domiciliu. În 2025, cele mai vândute modele prin platformă în România au fost Mercedes-Benz GLC, urmat de Audi A5 și BMW X3.

Tot România a înregistrat și cea mai mare pondere a mașinilor cu tracțiune integrală, de 53,6%.

Datele arată că un client tipic cumpără un SUV vechi de aproximativ patru ani, cu un rulaj median de 67.000 de kilometri. Potrivit companiei, nu au fost observate schimbări majore în acest profil, iar cei care aleg achiziția online caută, în general, mașini mai noi și cu rulaj mai mic decât media pieței.

„Nu observăm nicio schimbare dramatică în privința vechimii și rulajului mașinilor vândute. Nu doar în România este valabil faptul că acei clienți care decid să achiziționeze o mașină online prin Carvago aleg, de obicei, mașini mult mai noi și cu rulaj mai mic comparativ cu media pieței din țara respectivă.”

SUV-urile sunt și mai scumpe. Clienții plătesc în medie cu aproximativ 7% mai mult comparativ cu alte tipuri de caroserie, în schimbul unei poziții mai înalte la volan, al unui sentiment mai mare de siguranță și al unei construcții mai robuste.

În același timp, verificările tehnice rămân un pas important. Fiecare mașină vândută prin platformă trece prin inspecția tehnică CarAudit, care include până la 270 de puncte de control.

Reprezentanții companiei spun că una dintre cele mai frecvente probleme descoperite este lipsa unor dotări menționate în anunțurile de vânzare. De asemenea, apar des situații de documentație incompletă sau neconcordanțe în istoricul vehiculului.

Aproximativ 10% dintre mașinile inspectate sunt respinse direct din cauza stării tehnice. În cazul mașinilor de până la doi ani și maximum 60.000 km, rata de respingere este de doar 1,3%. La vehiculele de cinci ani, cu rulaj între 60.000 și 120.000 km, procentul urcă la 7,4%, iar pentru mașinile mai vechi de 11 ani, cu peste 150.000 km la bord, peste o treime dintre acestea sunt considerate necorespunzătoare.