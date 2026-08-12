Indemnizația de dirigenție ar putea ajunge până la 20%. Numărul de elevi din clasă va conta la calcul

Indemnizația acordată profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Una dintre variantele discutate prevede trei niveluri, de 10%, 15% și 20%, în timp ce pentru profesorii debutanți este analizată o creștere salarială de peste 30% începând din 2028.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că una dintre modificările analizate pentru sistemul de educație vizează indemnizația de dirigenție. Aceasta ar urma să fie stabilită și în funcție de dimensiunea colectivului de elevi.

Subiectul a fost discutat marți, 11 august, în cadrul consultărilor privind legea salarizării din 2026, la care au participat ministrul Educației, reprezentanții sindicatelor din învățământ și consilierul prezidențial Radu Burnete, potrivit TVR Info.

Pîslaru a precizat că au fost analizate mai multe modificări pentru sectorul educației, printre care ajustarea nivelului plății cu ora și introducerea unui spor de 10% pentru îndrumarea metodologică în mediul universitar.

În cazul dirigenției, ministrul a indicat că indemnizația ar urma să devină proporțională inclusiv cu numărul de elevi din clasă.

Liderul sindical Simion Hăncescu a oferit mai multe detalii despre varianta aflată în discuție. Potrivit acestuia, profesorii care îndeplinesc și rolul de diriginte ar putea beneficia de trei niveluri ale indemnizației, respectiv 10%, 15% și 20%.

Calculul ar urma să pornească de la valoarea de referință de 4.100 de lei. Hăncescu a estimat că sumele rezultate ar fi cuprinse, în termeni bruți, între aproximativ 400 și 800 de lei.

Discuțiile nu s-au limitat la indemnizația de dirigenție. Ministerul Muncii trebuie să transforme propunerile analizate într-o variantă concretă a proiectului de salarizare, în special în ceea ce privește educația și sănătatea.

Dragoș Pîslaru a indicat un termen de aproximativ șapte zile pentru conturarea noii variante și pentru evaluarea posibilității ca aceasta să obțină susținerea necesară în Parlament.

La discuțiile tehnice au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii, Ministerului Educației, sindicatelor și Băncii Mondiale. Au fost comparate mai multe calcule și scenarii privind impactul bugetar, inclusiv variantele propuse de organizațiile sindicale.

Consultările au fost coordonate de Administrația Prezidențială.

O altă temă importantă a discuțiilor a fost nivelul salariilor profesorilor debutanți. Varianta analizată de Ministerul Muncii privește anul 2028, nu 2027.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, a fost căutată o formulă prin care în 2028 să fie creat un spațiu bugetar de aproximativ 3 miliarde de lei, bani care să poată fi utilizați pentru o grilă salarială mai ridicată în educație.

Punctul de plecare este cerința potrivit căreia salariul brut al unui profesor debutant trebuie să ajungă la nivelul salariului mediu brut din economie.

„Am căutat o formulă prin care în anul 2028, deci nu din 2027, în 2028, să creăm un spațiu de 3 miliarde de lei care să poată fi folosiți pentru o grilă crescută în domeniul de educație. Și am făcut? Ne-am uitat la cerința din ordonanța de urgență care spune că nivelul salariului brut al profesorului debutant trebuie să fie salariul mediu brut pe economie, am calculat cât ar trebui să fie coeficientul de plecare, adică 2,12, deînmulțit cu valoarea de referință 4.100 și am creat o grilă plecând de la acel nivel”, a explicat ministrul interimar al Muncii.

Formula analizată folosește astfel un coeficient de 2,12 și valoarea de referință de 4.100 de lei.

Potrivit calculelor prezentate de Dragoș Pîslaru, aplicarea variantei analizate ar aduce profesorilor debutanți creșteri salariale de peste 30%.

Sindicatele au atras însă atenția asupra unui efect al noii grile. Majorarea consistentă a salariilor de la începutul carierei ar reduce diferențele față de veniturile cadrelor didactice cu mai multă experiență.

Din acest motiv, organizațiile sindicale au prezentat un scenariu alternativ pentru grila de salarizare.

Varianta sindicatelor ar presupune însă cheltuieli suplimentare de ordinul miliardelor de lei, peste spațiul de aproximativ 3 miliarde de lei identificat pentru 2028.

Ministerul Muncii urmează acum să continue calculele și să integreze rezultatele consultărilor într-o nouă formă a proiectului, care va trebui apoi să obțină și susținerea politică necesară pentru a putea fi adoptată.