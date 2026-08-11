Poprire ANAF pe salariu sau pensie. Când se reține o treime și când se poate ajunge la jumătate

O datorie neachitată la stat poate duce inclusiv la poprirea salariului sau a pensiei. ANAF nu poate însă să rețină orice sumă și nici să lase debitorul fără întregul venit lunar.

Codul de procedură fiscală și Codul de procedură civilă stabilesc limite clare. Pentru datoriile fiscale obișnuite, reținerea poate ajunge, de regulă, până la o treime din venitul lunar net, dar există reguli diferite atunci când sunt mai multe popriri sau când veniturile sunt foarte mici.

Atunci când o persoană are obligații fiscale neachitate și se ajunge la executarea silită, ANAF poate urmări veniturile acesteia. Printre sumele care pot face obiectul popririi se numără salariile și pensiile.

Există însă o protecție specială pentru aceste venituri. Codul de procedură fiscală prevede că salariile, pensiile și alte venituri periodice destinate asigurării mijloacelor de existență pot fi urmărite numai în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Prin urmare, existența unei datorii la ANAF nu înseamnă că autoritățile fiscale pot reține întregul salariu sau întreaga pensie.

Limitele sunt stabilite de art. 729 din Codul de procedură civilă. În cazul oricăror alte datorii decât obligațiile de întreținere sau alocația pentru copii, salariile, pensiile și celelalte venituri periodice pot fi urmărite până la o treime din venitul lunar net.

Această regulă se aplică, în mod obișnuit, și datoriilor fiscale urmărite de ANAF.

De exemplu, dacă o persoană primește un salariu net de 4.500 de lei, suma reținută poate ajunge până la 1.500 de lei lunar. În cazul unei pensii nete de 3.000 de lei, limita de o treime ar însemna până la 1.000 de lei pe lună.

Reținerea continuă până când obligația care face obiectul executării silite este stinsă, cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

Codul de procedură civilă face o diferență între datoriile obișnuite și obligațiile de întreținere. Potrivit art. 729, veniturile periodice pot fi urmărite până la jumătate din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii.

În cazul datoriilor fiscale obișnuite către ANAF, regula este însă limita de o treime.

Diferența este importantă deoarece simplul fapt că o persoană este executată silit nu înseamnă automat că poate pierde jumătate din salariu sau pensie.

Situația poate deveni mai complicată atunci când asupra aceluiași venit există mai mulți creditori.

O persoană poate avea, de exemplu, o datorie fiscală către ANAF și, în același timp, o altă datorie pentru care a fost începută executarea silită. În această situație nu se aplică separat câte o limită de o treime pentru fiecare creditor.

Codul de procedură civilă stabilește că, dacă există mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, reținerea totală nu poate depăși, de regulă, jumătate din venitul lunar net al debitorului.

Astfel, la un salariu net de 5.000 de lei, totalul popririlor nu poate depăși, în principiu, 2.500 de lei lunar.

O regulă foarte importantă se aplică persoanelor care au venituri reduse. Art. 729 alin. (3) din Codul de procedură civilă stabilește că veniturile periodice mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie pot fi urmărite numai asupra părții care depășește jumătate din acest cuantum.

Asta înseamnă că, în cazul unei pensii sau al unui alt venit periodic foarte mic, nu trebuie aplicată mecanic regula potrivit căreia poate fi reținută o treime din întreaga sumă.

Mai întâi trebuie verificat dacă venitul respectiv intră sub pragul de protecție stabilit de lege.

Această prevedere este importantă în special în cazul pensionarilor cu venituri mici, deoarece are rolul de a păstra o sumă minimă necesară traiului.

Protecția prevăzută de lege se aplică și pensiilor. Dacă ANAF înființează o poprire, Casa de Pensii poate deveni terț poprit și va efectua reținerile în limitele stabilite de lege.

Pentru o datorie fiscală obișnuită, regula generală rămâne limita de o treime din venitul lunar net, cu aplicarea protecției suplimentare prevăzute pentru veniturile mici.

Prin urmare, faptul că o persoană are o datorie mare la stat nu permite reținerea integrală a pensiei până la stingerea acesteia.

Executarea nu se limitează la veniturile urmărite direct la angajator sau la Casa de Pensii. ANAF poate înființa poprire și asupra sumelor existente în conturile bancare ale debitorului, în condițiile Codului de procedură fiscală.

Situația necesită însă atenție atunci când în contul respectiv intră salariul sau pensia.

Aceste venituri nu își pierd automat protecția prevăzută de lege doar pentru că sunt virate într-un cont bancar. Limitele legale aplicabile veniturilor destinate asigurării mijloacelor de existență trebuie respectate.

Dacă o persoană observă că i-a fost indisponibilizată o sumă mai mare decât cea permisă de lege, este important să verifice imediat proveniența banilor, actele de executare și modul în care a fost calculată poprirea.

Faptul că o sumă se află într-un cont bancar nu înseamnă automat că aceasta poate fi executată în aceleași condiții ca orice alt venit. Codul de procedură civilă acordă o protecție specială anumitor sume cu destinație precisă.

Unele indemnizații și ajutoare acordate pentru situații speciale nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii. În alte cazuri, legea stabilește condiții speciale în care poate avea loc urmărirea.

Din acest motiv, atunci când într-un cont intră simultan salariul sau pensia și diferite prestații sociale, trebuie verificată natura fiecărei sume înainte de stabilirea cuantumului care poate fi executat.

Poprirea salariului nu înseamnă că angajatul trebuie să vireze personal o treime din venit către ANAF în fiecare lună. În cazul salariului, angajatorul poate deveni terț poprit. Acesta primește adresa de înființare a popririi și trebuie să efectueze reținerile potrivit legii.

Un mecanism similar funcționează în cazul pensiei, unde reținerea poate fi efectuată la nivelul instituției care plătește venitul.

Potrivit art. 236 din Codul de procedură fiscală, poprirea se înființează printr-o adresă comunicată terțului poprit, iar debitorul trebuie să fie înștiințat despre această măsură.

O poprire nu trebuie ignorată, dar nici nu trebuie presupus automat că orice sumă reținută este corectă. Dacă observi că din salariu sau pensie dispare o sumă mai mare decât te așteptai, trebuie verificat în primul rând ce datorie este executată și câte popriri există asupra aceluiași venit.

Apoi trebuie calculată limita aplicabilă potrivit art. 729 din Codul de procedură civilă.

Pentru o datorie fiscală obișnuită, aceasta este, în principiu, de maximum o treime din venitul lunar net. Dacă există mai multe urmăriri, totalul reținerilor nu poate depăși, de regulă, jumătate din venitul lunar net.

În cazul unui venit mai mic decât salariul minim net pe economie trebuie verificată și protecția suplimentară prevăzută de lege.

Dacă sumele reținute depășesc limitele legale sau executarea prezintă alte nereguli, debitorul poate solicita clarificări și corectarea situației. Actele de executare silită fiscală pot fi, de asemenea, contestate în condițiile și termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală.