Ora de iarnă 2026 vine mai devreme. Data pe care trebuie să o țineți minte

SURSA FOTO: Dreamstime „România trece la ora de iarnă Cum ne afectează somnul și ce putem face pentru o tranziție lină”

Schimbarea de la ora de vară la ora de iarnă în 2026 va avea loc mai devreme decât anul trecut. Milioane de oameni vor trebui să își ajusteze din nou ceasurile, deși telefoanele și numeroase dispozitive electronice vor face automat trecerea la noua oră. Data oficială este deja stabilită, iar momentul trebuie reținut pentru a evita eventualele confuzii.

Trecerea la ora de iarnă nu presupune doar mutarea acelor ceasurilor cu o oră înapoi. Modificarea poate influența și ritmul biologic, precum și rutina de zi cu zi, de la programul de lucru până la orele de studiu.

În 2026, trecerea de la ora de vară la ora de iarnă va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 3:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 2:00, astfel că noaptea respectivă va fi mai lungă cu 60 de minute.

Pentru persoanele care nu trebuie să se trezească devreme duminică dimineața, schimbarea poate însemna, cel puțin teoretic, o oră suplimentară de somn. În acest an, trecerea la timpul de iarnă va avea loc cu o zi mai devreme decât în 2025, ceea ce i-ar putea surprinde pe cei care își amintesc data de anul trecut.

Diferența de o zi față de 2025 nu reprezintă o decizie nouă și nici introducerea unei alte reguli. Data este determinată de calendar. În Uniunea Europeană, ora de vară se încheie în ultima duminică din octombrie.

Deoarece ultima duminică din octombrie nu cade în fiecare an la aceeași dată a lunii, și momentul schimbării orei variază. Astfel, în 2026, ceasurile vor fi date înapoi pe 25 octombrie, în timp ce în 2025 schimbarea a avut loc pe 26 octombrie.

Pentru majoritatea dispozitivelor moderne, trecerea la timpul de iarnă nu va necesita intervenția utilizatorilor. Smartphone-urile, calculatoarele, smartwatch-urile și multe alte echipamente electronice ar trebui să treacă automat la noua oră.

Situația este diferită în cazul unor ceasuri tradiționale, care vor trebui ajustate manual. Același lucru este valabil pentru o parte dintre ceasurile din automobile și pentru anumite echipamente electrocasnice mai vechi, care pot necesita modificarea orei de către utilizator.

Cei care folosesc astfel de dispozitive trebuie să țină cont de schimbarea orei pentru a evita situațiile în care acestea rămân setate la timpul de vară. După trecerea la ora de iarnă, un ceas care nu a fost ajustat manual va indica o oră diferită față de timpul oficial.

Schimbarea sezonieră a orei continuă să fie aplicată în Uniunea Europeană, deși de mai mulți ani există discuții privind renunțarea la acest sistem. Ideea a beneficiat de un sprijin important, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind soluția finală.

În lipsa unui acord, sistemul actual rămâne în vigoare. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, până în prezent nu a fost luată o decizie finală privind eliminarea schimbării sezoniere a orei și nici nu a fost stabilit un calendar pentru următorii pași.

Discuțiile referitoare la eliminarea sistemului se desfășoară de mai mulți ani. Potrivit datelor prezentate de Statista.com în materialul sursă, aproximativ 40% dintre țările lumii folosesc în prezent schimbarea sezonieră a orei, în timp ce aproximativ 60% păstrează aceeași oră pe tot parcursul anului.

Mai multe state au renunțat deja la această practică. Printre acestea se numără Egipt, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia și Rusia.

Ora nu mai este schimbată nici în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar, Yemen, India, China și Japonia. Aceste țări păstrează aceeași oră pe tot parcursul anului, fără trecerea sezonieră între ora de vară și ora de iarnă.

Potrivit informațiilor din materialul sursă, schimbarea orei a fost eliminată mai recent în Siria, Iran, Iordania și Mexic. În aceste țări, ultima trecere sezonieră la o altă oră a avut loc în 2022.

În Uniunea Europeană, însă, sistemul rămâne în vigoare și în 2026. Astfel, în noaptea de 24 spre 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar trecerea va marca schimbarea oficială de la timpul de vară la timpul de iarnă.