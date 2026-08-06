Ce este interzis pe 6 august. Tradiția veche pe care mulți români încă o respectă de Schimbarea la Față

Pe 6 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Ziua este însoțită atât de semnificații religioase profunde, cât și de numeroase tradiții populare, transmise din generație în generație.

Cunoscută în popor și sub numele de Probojenia, sărbătoarea marchează momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos S-a arătat în slavă înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor. Denumirea populară provine din limba slavonă și are semnificația de „transformare” sau „schimbare”.

Schimbarea la Față este una dintre cele 12 mari sărbători împărătești ale Bisericii Ortodoxe și este marcată în calendar cu cruce roșie. Pentru credincioși, această zi are o puternică încărcătură spirituală și este dedicată rugăciunii, participării la Sfânta Liturghie și respectării tradițiilor specifice.

În același timp, tradiția populară păstrează o serie de obiceiuri și interdicții asociate acestei sărbători, considerate de mulți drept un semn de respect față de importanța zilei.

Deși Schimbarea la Față este prăznuită în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, data de 6 august reprezintă singura zi din această perioadă în care rânduiala bisericească permite consumul de pește. Cu acest prilej, numeroase familii pregătesc mese festive, respectând atât tradiția postului, cât și bucuria unei mari sărbători creștine.

Un alt obicei păstrat în multe zone ale țării este aducerea la biserică a primelor roade ale pământului pentru a fi binecuvântate. Credincioșii pregătesc coșuri cu struguri, mere, pere și alte fructe de sezon, pe care le oferă ca semn de mulțumire pentru recolta și binecuvântările primite.

După slujbă, fructele sfințite sunt împărțite membrilor familiei, vecinilor sau persoanelor aflate în nevoie, gest considerat un simbol al generozității și al grijii față de aproapele.

„În numeroase comunități din România, această tradiție continuă să fie respectată, exprimând atât recunoștința față de Dumnezeu pentru rodul pământului, cât și spiritul de solidaritate și grijă față de cei din jur.”, a explicat preotul Marius Oblu.

Dincolo de semnificația religioasă, Schimbarea la Față ocupă un loc important și în tradițiile populare românești. Potrivit credințelor transmise din vechime, ziua de 6 august marchează hotarul simbolic dintre vară și apropierea toamnei.

Bătrânii spuneau că, după această sărbătoare, zilele încep să se scurteze treptat, nopțile devin mai răcoroase, iar natura oferă primele semne ale schimbării de anotimp.

Tot tradiția populară afirmă că frunzele încep să-și schimbe culoarea, iar păsările călătoare se pregătesc pentru plecarea spre ținuturile mai calde. Aceste credințe au fost păstrate de-a lungul timpului în numeroase regiuni ale țării, fiind considerate repere ale calendarului popular.

Pe lângă participarea la slujbă și respectarea sărbătorii, tradiția populară vorbește și despre activitățile care ar trebui evitate pe 6 august. Aceste obiceiuri nu fac parte din rânduiala bisericească, însă continuă să fie respectate în multe familii.

Potrivit credințelor populare, în această zi nu este bine să se spele rufe, să se desfășoare munci gospodărești solicitante sau să fie lucrat pământul. De asemenea, oamenii evitau cositul fânului ori începerea unor lucrări importante în gospodărie, considerând că acestea trebuie amânate din respect pentru marea sărbătoare.

Tradiția mai spune că ziua de 6 august trebuie petrecută în liniște, fără certuri, conflicte sau vorbe grele. Se credea că neînțelegerile izbucnite acum pot aduce supărări și tensiuni de lungă durată, motiv pentru care oamenii erau îndemnați să se împace cu cei cu care aveau conflicte și să păstreze armonia în familie.

Deși aceste credințe sunt bine cunoscute în tradiția populară românească, ele nu fac parte din învățătura oficială a Bisericii Ortodoxe și nu au fundament religios. Cu toate acestea, în numeroase comunități continuă să fie respectate și transmise din generație în generație ca elemente ale patrimoniului cultural și ale obiceiurilor populare.