Eurostat arată că unul din șase europeni folosește zilnic tutun sau produse cu nicotină. Ce țară înregistrează cel mai ridicat procent
SURSA FOTO: Dreamstime - Tutun
Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat date privind utilizarea zilnică a tutunului și a produselor conexe în Uniunea Europeană, care arată că, în 2025, 16,5% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani și peste utilizau zilnic tutun sau produse conexe, precum țigările electronice, pliculețele cu nicotină sau produsele din tutun încălzit.
Eurostat a publicat noi date despre consumul de tutun și produse cu nicotină în Uniunea Europeană
Procentul reprezintă o ușoară scădere față de nivelul de 17,5% înregistrat în 2022. Totodată, majoritatea populației din Uniunea Europeană, respectiv 77,5%, nu utiliza astfel de produse sau nu le utilizase în cele 12 luni anterioare colectării datelor.
Datele Eurostat arată că 20,8% dintre bărbați foloseau zilnic tutun sau produse conexe, comparativ cu 12,6% dintre femei. Și în acest caz s-a înregistrat o ușoară reducere față de 2022, când 22,2% dintre bărbați și 13,1% dintre femei consumau zilnic astfel de produse.
În funcție de grupa de vârstă, cea mai ridicată pondere a utilizatorilor zilnici a fost înregistrată în rândul persoanelor cu vârste între 35 și 49 de ani, unde procentul a ajuns la 21,3%. Această categorie a fost urmată de persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani, cu 19,9%, și de cele cu vârste între 50 și 64 de ani, cu 19,8%.
Cele mai reduse ponderi au fost înregistrate în rândul celor mai tineri și al celor mai vârstnici participanți la cercetare, respectiv 12,1% și 9,1%.
Bulgaria a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor care folosesc zilnic tutun și produse conexe
La nivelul statelor membre, Bulgaria a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor care folosesc zilnic tutun și produse conexe, cu 26,3%. Pe următoarele locuri s-au situat Suedia, cu 23,9%, și Croația, cu 23,6%.
La polul opus, cele mai scăzute procente au fost raportate în Țările de Jos, cu 9,9%, Irlanda, cu 11,7%, Belgia, cu 13,6%, și Luxemburg, cu 13,8%.
Eurostat arată că în 17 state membre ale Uniunii Europene proporția persoanelor care utilizau zilnic tutun și produse conexe a scăzut între 2022 și 2025.
Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Spania și Luxemburg, fiecare cu o scădere de 2,1 puncte procentuale.
În schimb, Croația și Lituania au raportat cele mai mari creșteri, fiecare cu un avans de 2,7 puncte procentuale față de 2022.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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