Eurostat arată că unul din șase europeni folosește zilnic tutun sau produse cu nicotină. Ce țară înregistrează cel mai ridicat procent

Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat date privind utilizarea zilnică a tutunului și a produselor conexe în Uniunea Europeană, care arată că, în 2025, 16,5% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani și peste utilizau zilnic tutun sau produse conexe, precum țigările electronice, pliculețele cu nicotină sau produsele din tutun încălzit.

Procentul reprezintă o ușoară scădere față de nivelul de 17,5% înregistrat în 2022. Totodată, majoritatea populației din Uniunea Europeană, respectiv 77,5%, nu utiliza astfel de produse sau nu le utilizase în cele 12 luni anterioare colectării datelor.

Datele Eurostat arată că 20,8% dintre bărbați foloseau zilnic tutun sau produse conexe, comparativ cu 12,6% dintre femei. Și în acest caz s-a înregistrat o ușoară reducere față de 2022, când 22,2% dintre bărbați și 13,1% dintre femei consumau zilnic astfel de produse.

În funcție de grupa de vârstă, cea mai ridicată pondere a utilizatorilor zilnici a fost înregistrată în rândul persoanelor cu vârste între 35 și 49 de ani, unde procentul a ajuns la 21,3%. Această categorie a fost urmată de persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani, cu 19,9%, și de cele cu vârste între 50 și 64 de ani, cu 19,8%.

Cele mai reduse ponderi au fost înregistrate în rândul celor mai tineri și al celor mai vârstnici participanți la cercetare, respectiv 12,1% și 9,1%.

La nivelul statelor membre, Bulgaria a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor care folosesc zilnic tutun și produse conexe, cu 26,3%. Pe următoarele locuri s-au situat Suedia, cu 23,9%, și Croația, cu 23,6%.

La polul opus, cele mai scăzute procente au fost raportate în Țările de Jos, cu 9,9%, Irlanda, cu 11,7%, Belgia, cu 13,6%, și Luxemburg, cu 13,8%.

Eurostat arată că în 17 state membre ale Uniunii Europene proporția persoanelor care utilizau zilnic tutun și produse conexe a scăzut între 2022 și 2025.

Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Spania și Luxemburg, fiecare cu o scădere de 2,1 puncte procentuale.

În schimb, Croația și Lituania au raportat cele mai mari creșteri, fiecare cu un avans de 2,7 puncte procentuale față de 2022.