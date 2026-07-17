Europa începe să numere victimele. Ce arată cifrele apărute după valul de caniculă

Primul val major de caniculă din vara anului 2026 este asociat cu o creștere semnificativă a numărului de decese în Europa. Datele preliminare indică faptul că, la sfârșitul lunii iunie, mortalitatea a depășit nivelurile estimate pentru această perioadă, pe fondul temperaturilor record înregistrate în mai multe state europene.

Căldura intensă, instalată neobișnuit de devreme în acest an, pare să fi determinat o creștere bruscă a numărului de decese. Estimările arată că peste 10.000 de persoane au murit în plus față de nivelul considerat normal pentru aceeași perioadă, potrivit datelor care continuă să fie centralizate la nivel european.

Indicatorii privind „mortalitatea excesivă”, care compară numărul de decese estimate cu cele înregistrate efectiv, au atins cele mai ridicate valori la sfârșitul lunii iunie. Același interval a coincis cu temperaturi fără precedent în mai multe regiuni ale continentului.

Specialiștii atrag atenția că evaluarea completă a impactului valului de căldură necesită timp. Totodată, numeroase decese provocate indirect de temperaturile extreme nu sunt consemnate oficial drept cazuri asociate caniculei, deoarece afecțiuni precum infarctul, favorizate de expunerea la căldură, sunt trecute pe certificatele de deces drept cauză principală.

În ultimii ani, Europa s-a confruntat cu mai multe episoade severe de caniculă, soldate cu mii de victime. Anul 2003 rămâne însă cel mai grav din acest punct de vedere, fiind asociat cu aproximativ 70.000 de decese. Cercetătorii arată că schimbările climatice, generate de utilizarea combustibililor fosili precum cărbunele, petrolul și gazele naturale, contribuie la intensificarea și la frecvența acestor fenomene.

Lasse Vestergaard, de la Institutul Statens Serum din Danemarca, coordonator al EuroMOMO, a declarat că „atribuim acest lucru valului de căldură care afectează destul de multe țări din Europa și facem acest lucru pentru că nu există nicio altă explicație evidentă care ar putea explica o mortalitate excesivă atât de mare care se întâmplă în acest moment”.

Potrivit acestuia, un exces de mortalitate de asemenea amploare într-o singură săptămână este „extrem de neobișnuit”. Deși EuroMOMO nu publică valori absolute pentru fiecare stat, analiza indică cele mai ridicate niveluri ale mortalității excesive în Franța, Belgia și Germania.

Fiecare țară afectată a prezentat propriile estimări privind decesele asociate temperaturilor ridicate, însă metodologiile și perioadele analizate diferă, ceea ce face dificilă o comparație directă între rezultate.

Institutul Robert Koch, centrul german pentru controlul bolilor, a atribuit direct temperaturilor ridicate 6.830 de decese până la începutul lunii iulie. Dintre acestea, 6.470 au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

La sfârșitul lunii iunie, Germania a consemnat cele mai ridicate temperaturi de la începutul măsurătorilor meteorologice. Pe 28 iunie, termometrele au indicat 41,7 grade Celsius, conform Serviciului Meteorologic German.

EuroMOMO, centrul european care monitorizează mortalitatea și colectează date din peste 20 de țări, estimează că în săptămâna încheiată pe 28 iunie au fost înregistrate 84.583 de decese din toate cauzele. Dintre acestea, aproximativ 14.260 au reprezentat mortalitate excesivă, iar peste 12.000 de cazuri au fost în rândul persoanelor de 65 de ani și peste.

Comparativ cu intervalele anterioare și următoare, aceeași săptămână a înregistrat un nivel semnificativ mai ridicat al mortalității, potrivit datelor publicate de EuroMOMO.

Met Office, serviciul național de meteorologie din Regatul Unit, estimează că aproximativ 2.700 de persoane au murit din cauze asociate căldurii în Anglia și Țara Galilor pe durata valurilor de caniculă din lunile mai și iunie. Aproximativ 550 dintre aceste decese au fost raportate la sfârșitul lunii mai, iar alte circa 2.200 la sfârșitul lunii iunie.

Tot în acest an, Regatul Unit a înregistrat recorduri naționale de temperatură pentru lunile mai și iunie, cu maxime de 35,1 grade Celsius în mai și peste 37 de grade Celsius în iunie.

În Franța, autoritatea de sănătate publică a anunțat că, în intervalul 22–28 iunie, au fost consemnate cel puțin 2.000 de decese în plus față de săptămâna precedentă, când temperaturile se aflau deja pe un trend ascendent.

Pe 24 și 25 iunie, Franța a traversat cele mai călduroase zile consemnate până acum. Météo France a informat că indicatorul termic național, calculat ca medie a temperaturilor zilnice înregistrate la 30 de stații meteorologice, a ajuns la 30 de grade Celsius. În aceeași perioadă, peste 40% din teritoriul francez a înregistrat temperaturi maxime care au depășit pragul de 40 de grade Celsius.

În Spania, Institutul de Sănătate Carlos III estimează că aproximativ 937 de decese produse în luna iunie au fost asociate temperaturilor extreme. Agenția meteorologică AEMET a precizat că luna iunie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor, cu o temperatură medie cu 3,2 grade Celsius peste valorile normale. Un val de căldură de cinci zile a adus frecvent temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

În Belgia, institutul de sănătate publică Sciensano a raportat 1.747 de decese peste nivelul estimat în mod obișnuit în perioada 18 iunie – 1 iulie. Instituția a precizat că „o anumită mortalitate excesivă este așteptată în timpul valurilor de căldură, precum și în timpul valurilor de frig și al epidemiilor de gripă. Cu toate acestea, valul de căldură din iunie 2026 se distinge prin amploarea sa excepțională”.

Institutul Meteorologic Regal al Belgiei a anunțat că temperatura maximă a atins 35,5 grade Celsius pe 26 iunie, în perioada de vârf a valului de căldură. Datele preliminare din Olanda indică aproximativ 480 de decese peste nivelul estimat în mod obișnuit în timpul episodului de caniculă din iunie, potrivit serviciului național de sănătate publică. Cele mai afectate au fost regiunile din estul și sudul țării, unde temperaturile au fost cele mai ridicate.

Serviciul meteorologic olandez a raportat, totodată, cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în luna iunie, de 36,8 grade Celsius, depășind cu peste un grad Celsius recordul stabilit în anul 1947.