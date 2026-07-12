Angajatorii nu pot ignora aceste reguli. Ce măsuri sunt impuse în timpul caniculei

Angajatorii sunt obligați prin lege să ia măsuri speciale pentru protejarea salariaților atunci când temperaturile ating niveluri extreme. Regulile se aplică atât în cazul activităților desfășurate în aer liber, cât și în spațiile de lucru fără climatizare. Legislația stabilește condițiile în care aceste obligații devin obligatorii și măsurile minime care trebuie respectate pentru prevenirea accidentelor și a problemelor de sănătate.

Angajatorii au obligația de a adapta condițiile de muncă atunci când temperaturile ridicate pun în pericol sănătatea și securitatea salariaților. Măsurile sunt prevăzute de legislația în vigoare și devin obligatorii în perioadele în care canicula depășește anumite praguri stabilite de autorități.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 99/2000 privind măsurile aplicabile în perioadele cu temperaturi extreme, completată de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților atunci când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius sau indicele temperatură-umezeală atinge pragul critic stabilit de legislație.

Conform reglementărilor, perioadele cu temperaturi extreme ridicate sunt considerate acele intervale în care temperatura exterioară depășește 37 de grade Celsius sau în care indicele temperatură-umezeală (ITU) atinge ori depășește pragul critic de 80 de unități, timp de cel puțin două zile consecutive.

În astfel de situații, angajatorii trebuie să adopte măsuri menite să reducă riscurile la care sunt expuși lucrătorii, în special cei care își desfășoară activitatea în aer liber ori în spații fără instalații de climatizare. Scopul acestor obligații este prevenirea epuizării termice, a deshidratării și a altor afecțiuni provocate de expunerea prelungită la temperaturi ridicate.

Printre măsurile impuse se numără reducerea intensității și a ritmului activităților fizice, asigurarea unei ventilații corespunzătoare la locurile de muncă, alternarea perioadelor de efort intens cu activități care solicită mai puțin organismul și acordarea unor pauze de odihnă în spații umbrite sau răcoroase. Aceste măsuri trebuie adaptate în funcție de specificul fiecărui loc de muncă și de nivelul de expunere la căldură.

Totodată, angajatorii trebuie să organizeze activitatea astfel încât riscurile generate de temperaturile extreme să fie reduse cât mai mult posibil, fără a afecta sănătatea salariaților. Respectarea acestor obligații face parte din responsabilitățile privind securitatea și sănătatea în muncă și trebuie aplicată ori de câte ori condițiile meteorologice impun acest lucru.

Pe lângă adaptarea condițiilor de lucru, legislația impune angajatorilor și obligația de a lua măsuri pentru menținerea rezistenței organismului salariaților pe durata episoadelor de caniculă, astfel încât riscul apariției unor probleme medicale să fie redus.

În acest sens, angajații trebuie să primească între doi și patru litri de apă minerală de persoană pe schimb, în funcție de condițiile concrete de muncă și de gradul de solicitare fizică. De asemenea, trebuie pus la dispoziție echipament individual de protecție adaptat temperaturilor ridicate și trebuie asigurate dușuri sau alte facilități care să permită răcorirea lucrătorilor după perioadele de efort.

Regulile prevăd și măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Astfel, angajatorii trebuie să asigure evaluarea medicală periodică a personalului, pentru identificarea din timp a persoanelor care prezintă contraindicații pentru desfășurarea activității în condiții de temperaturi ridicate. În plus, este obligatorie organizarea acordării primului ajutor și asigurarea transportului rapid către cea mai apropiată unitate sanitară în cazul producerii unei urgențe medicale.

În situația în care aceste condiții minime nu pot fi asigurate direct la locul de muncă, legea stabilește obligații suplimentare pentru angajatori. De comun acord cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, aceștia trebuie să modifice programul de lucru, prin reducerea duratei acestuia ori prin eșalonarea activităților în intervalele mai răcoroase ale zilei. Dacă nici aceste soluții nu sunt suficiente, poate fi dispusă întreruperea colectivă a activității, urmând ca timpul de lucru să fie recuperat ulterior, în condițiile stabilite de legislația muncii.

Aceste măsuri au rolul de a limita efectele temperaturilor extreme asupra sănătății lucrătorilor și reprezintă obligații legale care trebuie respectate ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative privind protecția salariaților în perioadele caniculare.