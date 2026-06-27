Canicula schimbă regulile la locul de muncă în Europa. În unele țări programul se reduce, iar activitatea poate fi suspendată

Valul de căldură care afectează în această perioadă o mare parte a Europei obligă autoritățile să adopte măsuri fără precedent pentru protejarea populației și a angajaților. Temperaturile au depășit în unele regiuni cu până la 18 grade Celsius valorile normale pentru această perioadă a anului, iar efectele sunt deja vizibile: transportul este perturbat, școli și obiective turistice au fost închise, iar în mai multe state au fost activate reguli speciale privind desfășurarea activității la locul de muncă.

Meteorologii explică faptul că acest episod de caniculă este provocat de un fenomen atmosferic cunoscut sub denumirea de „blocaj Omega”, care menține aerul foarte cald deasupra continentului pentru mai multe zile consecutive și împiedică pătrunderea maselor de aer rece.

În lipsa unei estimări clare privind durata valului de căldură, mai multe state europene au introdus sau au activat măsuri speciale pentru protejarea salariaților expuși temperaturilor extreme.

Belgia se numără printre statele care utilizează unul dintre cele mai stricte sisteme de monitorizare a stresului termic la locul de muncă.

Autoritățile folosesc indicele „Wet Bulb Globe Temperature” (WBGT), care ia în calcul nu doar temperatura aerului, ci și umiditatea, radiația solară și circulația aerului.

Pragurile diferă în funcție de intensitatea muncii. Pentru activitățile de birou sau cele considerate ușoare, măsurile devin obligatorii atunci când indicele ajunge la 29°C. În cazul muncii moderate, limita este de 26°C, pentru activitățile grele de 22°C, iar pentru munca foarte solicitantă fizic de doar 18°C.

După depășirea acestor valori, angajatorii trebuie să asigure ventilație, răcirea spațiilor, pauze suplimentare și acces permanent la apă.

Legislația franceză nu stabilește o temperatură-limită la care activitatea trebuie suspendată, însă obligă angajatorii să asigure condiții de muncă sigure.

Institutul Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă din Franța consideră că riscurile pentru sănătate cresc atunci când temperatura depășește 30°C în cazul muncii sedentare și 28°C pentru activitățile fizice.

În aceste condiții, companiile trebuie să adopte măsuri care să reducă expunerea lucrătorilor la temperaturile extreme.

În Germania nu există o limită legală generală privind temperatura maximă admisă la locul de muncă.

Totuși, angajatorii sunt obligați să reducă efectele caniculei și să țină cont de mai mulți factori, precum umiditatea, solicitarea fizică, echipamentul de protecție și durata pauzelor.

Atunci când temperatura depășește 30°C sunt recomandate măsuri precum aerisirea încăperilor în primele ore ale dimineții, montarea de ventilatoare, tragerea jaluzelelor sau începerea programului de lucru mai devreme.

Dacă în spațiile de lucru se depășesc 35°C, regulile devin mai stricte și pot include pauze obligatorii în încăperi răcoroase sau echipamente speciale de protecție împotriva căldurii.

Italia nu aplică o temperatură maximă unică la nivel național, însă autoritățile regionale pot suspenda activitățile desfășurate în aer liber.

În multe regiuni este interzisă munca în intervalul orar 12:30-16:00 atunci când meteorologii emit avertizări privind risc ridicat pentru persoanele expuse direct la soare.

Anul trecut, astfel de măsuri au fost aplicate în 18 dintre cele 20 de regiuni italiene și au afectat peste 2,3 milioane de lucrători.

În plus, angajații ale căror activități sunt suspendate din cauza caniculei pot beneficia de sprijin financiar din partea statului.

Și Polonia a introdus măsuri stricte pentru protejarea lucrătorilor.

Angajatorii sunt obligați să ofere apă potabilă gratuită, pauze suplimentare și spații răcoroase pentru odihnă.

Totodată, dacă temperaturile depășesc 28°C în interior sau 25°C în exterior, furnizarea băuturilor răcoritoare devine obligatorie.

Legislația poloneză prevede inclusiv posibilitatea ca angajații să întrerupă activitatea atunci când condițiile de muncă reprezintă un pericol direct pentru sănătatea sau viața lor, fără să își piardă dreptul la salariu.

În Portugalia nu există un prag legal pentru suspendarea activității, însă reglementările recomandă menținerea temperaturii din spațiile de lucru între 18 și maximum 25°C.

Atunci când acest lucru nu este posibil, angajatorii trebuie să adopte măsuri compensatorii, precum pauze suplimentare sau reducerea programului de lucru.

Spania a adoptat unele dintre cele mai flexibile măsuri pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi extreme.

Ministerul Muncii a anunțat că angajații au dreptul să își adapteze programul atunci când sunt emise alerte meteorologice portocalii sau roșii.

Persoanele care nu pot ajunge la locul de muncă din cauza fenomenelor meteo extreme pot beneficia de până la patru zile de concediu plătit. Dacă situația persistă, companiile pot apela la scheme speciale de șomaj tehnic pentru cazuri de forță majoră.

Valul de căldură afectează în prezent numeroase state europene, unde temperaturile au depășit cu până la 18 grade Celsius mediile climatologice pentru sfârșitul lunii iunie.

Pe lângă disconfortul termic, canicula produce efecte importante asupra infrastructurii, transporturilor și economiei, determinând autoritățile să adopte măsuri speciale pentru protejarea populației și a lucrătorilor expuși temperaturilor extreme.

Experții avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice, motiv pentru care tot mai multe state europene își adaptează legislația muncii pentru a răspunde riscurilor generate de temperaturile extreme.