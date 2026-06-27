Europa, sufocată de caniculă extremă. Aproape 200 de milioane de oameni vor suporta temperaturi de peste 35 de grade, iar recordurile continuă să cadă

Europa traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, iar temperaturile extreme continuă să se extindă spre nord-estul continentului. Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza prognozelor meteorologice și a datelor demografice europene, cel puțin 193 de milioane de persoane vor fi expuse sâmbătă unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, în timp ce peste 404 milioane de locuitori vor resimți maxime de peste 30 de grade.

Valul de căldură afectează aproape întreg continentul și pune o presiune fără precedent asupra sistemelor medicale, infrastructurii și serviciilor de urgență, în timp ce autoritățile din mai multe state au emis alerte maxime și au anulat evenimente publice.

Potrivit calculelor AFP, aproximativ 193 de milioane de europeni vor înregistra în cursul zilei temperaturi mai mari de 35 de grade Celsius. Dintre aceștia, aproximativ 75 de milioane locuiesc în Germania, țara care se confruntă cu una dintre cele mai intense perioade de căldură din istoria recentă.

În același timp, peste 404 milioane de persoane din Europa, fără a include Turcia, vor avea temperaturi maxime de peste 30 de grade Celsius.

Analiza se bazează pe prognozele Serviciului Meteorologic German și pe estimările demografice pentru anul 2025 ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și este în concordanță cu datele publicate de ONG-ul austriac Klimadashboard.

Canicula afectează un areal foarte întins, din Franța până în Polonia și din zona Alpilor până pe coasta Adriaticii din Croația.

În Franța, Elveția, Germania, Austria și Ungaria autoritățile au activat nivelul maxim de alertă din cauza temperaturilor extreme.

Meteorologii avertizează că valul de căldură se deplasează spre nord-estul continentului, ceea ce înseamnă că alte regiuni vor intra în următoarele zile sub influența temperaturilor foarte ridicate.

Ultimele zile au adus noi recorduri absolute în mai multe state europene.

În estul Franței, departamentul Bas-Rhin a înregistrat pentru prima dată în istorie o temperatură de 40 de grade Celsius.

Și Elveția a consemnat un record pentru luna iunie, după ce la Basel s-au înregistrat 38,8 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în această lună.

În Germania, Serviciul Meteorologic German (DWD) a anunțat că vineri după-amiază, la Saarbrücken, s-au înregistrat provizoriu 41,3 grade Celsius.

Dacă valoarea va fi confirmată oficial, aceasta va depăși precedentul record național de 41,2 grade Celsius, stabilit în iulie 2019.

Și Slovacia traversează un episod fără precedent. La Bratislava, temperatura minimă din noaptea de vineri spre sâmbătă a fost de 26,3 grade Celsius.

„Recordul anterior era de 24,8 grade Celsius, înregistrat la 4 august 2017”, a transmis Institutul Slovac de Meteorologie (SHMU), care estimează că temperaturile ar putea ajunge până la 39 de grade în cursul zilei.

Temperaturile extreme au determinat autoritățile să anuleze sau să reprogrameze mai multe evenimente importante.

La Paris și Lyon nu va mai avea loc marșul Pride, iar festivalul de muzică Solidays a fost anulat.

În Germania, orașul Hamburg a renunțat la organizarea unui semimaraton programat în acest weekend.

Anularea festivalului Solidays are și consecințe financiare importante, deoarece organizația Solidarité SIDA pierde aproximativ trei milioane de euro destinați finanțării programelor de combatere a HIV/SIDA.

Valul de căldură produce efecte tot mai vizibile asupra sistemelor sanitare din Europa.

Medicii din Franța și Marea Britanie avertizează că unitățile medicale sunt supraaglomerate, iar serviciile de urgență primesc un număr record de solicitări.

La Paris, apelurile către serviciile de urgență au crescut cu aproximativ 80% în ultima săptămână.

Șeful departamentului de urgențe al Spitalului Georges-Pompidou din Paris descrie situația drept una fără precedent, „extrem de gravă”, cu „coridoare pline” de pacienți „mai în vârstă”, dar și „cu vârste cuprinse între 50 şi 60 de ani”, care prezentau „hipertermie foarte severă”.

Ministerul francez al Sănătății s-a declarat „îngrijorat” de „decesele survenite la domiciliu”.

Experții în sănătate publică atrag atenția că fiecare grad în plus poate avea consecințe importante asupra mortalității.

„Câteva grade în plus se traduc printr-o creştere foarte puternică a riscului de deces”, iar valurile de căldură au „efecte în cascadă” asupra mortalității, au explicat pentru AFP Mathilde Pascal și Robin Lagarrigue, reprezentanți ai agenției Santé publique France.

Cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele în vârstă, bolnavii cronici, copiii, adolescenții și persoanele fără adăpost.

Autoritățile spaniole au raportat deja peste 200 de decese asociate temperaturilor extreme, iar alte victime au fost înregistrate și în alte state europene.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) consideră că actualul val de căldură ar putea intra în istorie.

Instituția a transmis că este „posibil” ca amploarea acestui episod să fie fără precedent, deși este prea devreme pentru o concluzie definitivă.

Specialiștii subliniază că frecvența și intensitatea valurilor de caniculă reprezintă unul dintre cele mai clare efecte ale schimbărilor climatice generate în principal de arderea combustibililor fosili.

Impactul se vede deja în numeroase sectoare: de la oprirea unor reactoare nucleare, cum este cazul centralei Beznau din Elveția, până la supraîncălzirea ecosistemelor din Delta fluviului Po, în Italia, și accelerarea topirii ghețarului Rhône din Elveția.

Meteorologii estimează că în Franța temperaturile vor începe să scadă începând de duminică seara, odată cu pătrunderea unui front de aer mai rece dinspre vest și nord-vest, însă acesta ar putea aduce furtuni puternice și alte fenomene meteo severe.