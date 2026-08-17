Seceta lovește puternic Europa. 38% din sol este afectat, iar România pierde peste un milion de hectare

Europa se confruntă cu o criză tot mai gravă a apei, pe fondul temperaturilor record și al precipitațiilor insuficiente. Seceta afectează 38% din solul european, agricultura suportă pierderi importante, iar nivelurile râurilor și lacurilor au coborât dramatic. România se numără printre țările puternic afectate, cu peste un milion de hectare pierdute, în timp ce Dunărea a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii. În acest context, Uniunea Europeană încearcă să accelereze măsurile prevăzute în Strategia pentru reziliența apei, care urmărește reducerea consumului și protejarea resurselor pe termen lung.

Vara anului 2026 aduce o presiune tot mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei. Seceta s-a extins pe continent în condițiile unei succesiuni de luni cu precipitații reduse și temperaturi neobișnuit de ridicate.

Aproximativ 38% din solul Europei este afectat de secetă, iar consecințele sunt resimțite deja în agricultură, transporturi, turism și aprovizionarea cu apă.

În mai multe regiuni au fost introduse măsuri urgente pentru limitarea consumului. Autoritățile au recurs la raționalizarea apei și la interdicții temporare privind utilizările considerate neesențiale.

Problema este accentuată de temperaturile record înregistrate în această vară în zone foarte diferite ale continentului, de la Spania, în sud-vestul Europei, până în Finlanda, în nord.

Analizele World Weather Attribution leagă actualele condiții de secetă de precipitațiile sub media obișnuită și de căldura record înregistrată între lunile aprilie și iunie.

Datele pentru 2026 arată cât de neobișnuită a devenit situația. Deficitele de umiditate din sol înregistrate în acest an sunt estimate ca fiind de cinci până la 11 ori mai probabile în actualele condiții climatice.

Lipsa apei din sol afectează direct culturile agricole și capacitatea terenurilor de a susține vegetația, iar perioadele prelungite cu temperaturi foarte ridicate accelerează evaporarea.

Consecința este formarea unui cerc dificil de întrerupt: precipitațiile reduse diminuează rezervele de apă, iar temperaturile ridicate cresc necesarul exact în momentul în care disponibilitatea acesteia scade.

Agricultura este unul dintre domeniile în care efectele secetei se văd cel mai rapid, iar România se numără printre statele europene puternic afectate.

Peste un milion de hectare sunt pierdute în România în contextul actualei secete, potrivit datelor prezentate privind efectele fenomenului la nivel european.

Probleme severe sunt raportate și în alte mari state agricole ale Uniunii Europene. În Franța, recolta de porumb a coborât la cel mai redus nivel din ultimii 50 de ani.

Impactul nu se limitează la cantitatea de produse agricole obținute. Reducerea recoltelor poate exercita presiuni asupra veniturilor fermierilor și poate avea efecte mai largi asupra industriei alimentare și a prețurilor.

Seceta afectează puternic și râurile și lacurile Europei. Scăderea nivelului apei produce consecințe care depășesc problema aprovizionării populației și agriculturii.

Transportul fluvial și turismul sunt printre sectoarele expuse, deoarece nivelurile foarte reduse ale râurilor pot limita navigația sau cantitatea de marfă pe care navele o pot transporta.

Situația Dunării este una dintre cele mai îngrijorătoare. Fluviul a ajuns la cel mai redus nivel din 1996.

Pentru statele traversate de Dunăre, inclusiv România, menținerea unor niveluri foarte scăzute poate crea dificultăți suplimentare pentru navigație și activitățile economice care depind de fluviu.

Lipsa precipitațiilor și temperaturile extreme au o altă consecință majoră: creșterea riscului de incendii.

Suprafețele de vegetație uscată devin mult mai vulnerabile, iar incendiile se pot extinde rapid în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt.

Datele Uniunii Europene indică o creștere importantă a suprafeței afectate de incendii. Până în prezent, 500.852 de hectare au ars la nivelul blocului comunitar.

În aceeași perioadă din 2025, suprafața afectată fusese de 381.444 de hectare.

Diferența este de 119.408 hectare, ceea ce înseamnă o creștere de peste 31% față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Actuala criză nu este explicată exclusiv prin condițiile meteorologice din 2026. Capacitatea Europei de a răspunde secetei este influențată și de modul în care resursele de apă au fost gestionate în ultimele decenii.

Utilizarea excesivă, poluarea și gestionarea defectuoasă au contribuit la diminuarea rezervelor disponibile și la degradarea unor ecosisteme acvatice.

În perioadele normale, o parte dintre aceste vulnerabilități pot rămâne mai puțin vizibile. În timpul secetelor severe, presiunea acumulată asupra resurselor devine însă evidentă.

În acest context, problema apei începe să fie tratată la nivel european nu doar ca o chestiune de mediu, ci și ca una economică și strategică.

Uniunea Europeană încearcă să răspundă problemei prin Strategia pentru reziliența apei, lansată în 2025 și concepută pentru a securiza aprovizionarea pe termen lung.

Unul dintre obiectivele centrale este îmbunătățirea eficienței utilizării apei cu cel puțin 10% până în anul 2030.

Strategia nu se limitează la reducerea consumului. Aceasta urmărește schimbarea modului în care apa este protejată, distribuită, monitorizată și reutilizată în interiorul Uniunii Europene.

Foaia de parcurs cuprinde peste 50 de acțiuni, dintre care 30 sunt considerate cruciale pentru atingerea obiectivelor. Până în prezent, trei acțiuni au fost finalizate.

Primul pilon al strategiei europene se concentrează asupra refacerii și protejării ciclului apei.

Obiectivul este menținerea atât a calității, cât și a cantității resurselor disponibile. Pentru atingerea acestuia sunt vizate reducerea poluării și limitarea supraextracției din sursele existente.

Refacerea ecosistemelor acvatice este considerată esențială pentru creșterea capacității naturale a Europei de a face față perioadelor de secetă.

Zonele umede, râurile, lacurile și rezervele subterane reprezintă componente ale aceluiași sistem, iar degradarea lor poate diminua capacitatea de stocare și regenerare a resurselor de apă.

Al doilea pilon urmărește construirea unei economii inteligente din punct de vedere al utilizării apei.

Digitalizarea ar urma să permită monitorizarea mai precisă a consumului și identificarea rapidă a pierderilor. Autoritățile și operatorii ar putea obține astfel informații mai exacte despre cantitățile utilizate și zonele în care apar probleme.

Reducerea risipei este una dintre mizele principale. În perioadele de secetă severă, pierderile din infrastructură sau utilizarea ineficientă a resurselor pot amplifica deficitul existent.

Tehnologia poate fi utilizată inclusiv pentru anticiparea consumului, administrarea rețelelor și prioritizarea resurselor atunci când disponibilitatea apei scade.

Cel de-al treilea pilon al strategiei europene vizează populația și accesul la apă curată și la prețuri accesibile.

UE urmărește, în același timp, încurajarea unor obiceiuri care permit economisirea resurselor și promovarea produselor cu un consum mai redus de apă.

Măsurile devin tot mai importante pe măsură ce perioadele de secetă determină autoritățile locale să introducă restricții asupra activităților neesențiale.

Situația din vara anului 2026 arată dimensiunea provocării. Cu 38% din solul Europei afectat de secetă, peste jumătate de milion de hectare arse și niveluri extrem de reduse ale unor cursuri de apă importante, gestionarea resurselor devine o problemă care depășește granițele fiecărui stat.

Pentru România, efectele sunt deja concrete: peste un milion de hectare sunt pierdute, iar Dunărea se află la cel mai scăzut nivel din 1996. În lipsa unor investiții în infrastructură, reducerea pierderilor și o utilizare mai eficientă a apei, episoadele de secetă severă pot produce efecte tot mai importante asupra agriculturii, economiei și aprovizionării populației.