O nouă ofertă TEZAUR pentru economiile românilor. Banii câștigați nu sunt impozitați. Dobânda care se oferă

Românii vor putea investi din 5 octombrie într-o nouă ediție a Programului TEZAUR, lansată de Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat au maturități de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile anuale sunt cuprinse între 6,50% și 7,50%. Veniturile obținute nu sunt impozitate, iar subscrierile pot fi făcute inclusiv online, prin Ghișeul.ro sau prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Perioada generală a noii ediții este 5 octombrie – 6 noiembrie 2026, însă termenul până la care pot fi cumpărate titlurile diferă în funcție de modalitatea aleasă pentru subscriere.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție trei maturități. Pentru titlurile cu maturitatea de un an, dobânda anuală este de 6,50%. Cei care aleg o perioadă de trei ani beneficiază de o dobândă de 7% pe an, în timp ce pentru maturitatea de cinci ani randamentul anual ajunge la 7,50%.

Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile. Dobânda este plătită anual, la datele stabilite prin prospectul de emisiune.

Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Investitorii au la dispoziție mai multe variante pentru a participa la noua ediție. Perioadele de subscriere diferă însă de la un canal la altul.

Prin platforma Ghișeul.ro, titlurile pot fi achiziționate între 5 octombrie și 4 noiembrie 2026.

Persoanele fizice înregistrate în SPV pot face operațiunile online în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie. Prin acest sistem pot fi deschise conturi de subscriere la unitatea Trezoreriei Statului aleasă, pot fi cumpărate titluri TEZAUR și pot fi transferate sumele din contul de subscriere către un cont bancar.

Cea mai lungă perioadă este disponibilă pentru subscrierile realizate direct la unitățile Trezoreriei Statului: 5 octombrie – 6 noiembrie.

Titlurile pot fi cumpărate și prin subunitățile Poștei Române. Termenul este 5 noiembrie în mediul urban și 4 noiembrie în mediul rural.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul efectuării subscrierii.

Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Totodată, subscrierile deja efectuate pot fi anulate în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Titlurile emise prin Programul TEZAUR sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență.

Sumele atrase de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a prezentat și procedura prin care investitorii pot transfera sumele din contul de subscriere TEZAUR către propriul cont bancar.

Operațiunea presupune completarea Ordinului de plată multiplu electronic (OPME). Formularul trebuie descărcat din secțiunea TEZAUR Online de pe site-ul Ministerului Finanțelor și deschis cu Adobe Acrobat Reader.

Investitorul trebuie să completeze datele de identificare, inclusiv CNP-ul, și IBAN-ul contului în care dorește să primească banii.

Din suma transferată trebuie scăzut și comisionul aferent operațiunii. Acesta este de 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sumele care depășesc acest prag.

După validarea și salvarea documentului, formularul poate fi încărcat în SPV prin secțiunea destinată depunerii formularelor.

Posibilitatea de a cumpăra titluri TEZAUR prin Ghișeul.ro a fost introdusă în martie 2025.

Românii care au cont pe platformă și dețin un card de debit pot astfel să realizeze achiziția online, fără să fie necesară deplasarea la o unitate a Trezoreriei sau la Poșta Română.