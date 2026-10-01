FIDELIS revine din 2 octombrie. Ce dobânzi primesc românii pentru banii investiți

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului FIDELIS, a doua din această toamnă. Persoanele fizice vor putea investi, în perioada 2-9 octombrie 2026, în titluri de stat denominate în lei și euro. Dobânzile ajung până la 7,75% pentru emisiunile în lei și până la 6,60% pentru cele în euro, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Condiții speciale sunt disponibile și pentru donatorii de sânge.

Noua ofertă include mai multe scadențe, atât pentru investițiile în lei, cât și pentru cele în euro. În cazul titlurilor denominate în lei, cea mai ridicată dobândă, de 7,75%, este acordată pentru scadența la 10 ani.

Pentru o investiție pe doi ani, dobânda este de 6,60%, iar pentru patru ani ajunge la 7,15%. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă separată, cu scadența la doi ani și o dobândă de 7,60%.

Oferta în lei este astfel:

6,60% pe an, pentru titlurile cu scadența la 2 ani;

7,60% pe an, pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la 2 ani;

7,15% pe an, pentru scadența la 4 ani;

7,75% pe an, pentru scadența la 10 ani.

Pentru titlurile denominate în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru scadența la trei ani și de 6,60% pentru cea la 10 ani. Donatorii de sânge au la dispoziție o tranșă distinctă, pe trei ani, cu o dobândă de 5,50%.

Programul continuă și în această ediție campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Donatorii au două tranșe dedicate, una în lei și una în euro. Pentru emisiunea în lei, cu scadența la doi ani și dobânda de 7,60%, suma minimă necesară pentru investiție scade de la 5.000 de lei la numai 500 de lei. Valoarea maximă care poate fi subscrisă pe această tranșă este de 100.000 de lei.

În cazul emisiunii în euro, donatorii pot investi de la 100 de euro, față de pragul obișnuit de 1.000 de euro. Tranșa are scadența la trei ani, dobânda este de 5,50%, iar plafonul maxim de subscriere ajunge la 20.000 de euro.

Facilitățile sunt disponibile persoanelor care pot face dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2026.

La ediția din octombrie pot participa persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit 18 ani.

Subscrierile pot fi realizate prin intermediul băncilor și intermediarilor parteneri: BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile FIDELIS sunt ulterior listate la Bursa de Valori București.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană. În cazul tranșelor obișnuite, investiția minimă este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Unul dintre avantajele programului este regimul fiscal al veniturilor obținute din deținerea titlurilor de stat, acestea fiind neimpozabile.

Investitorii au și posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență. În această situație, pot primi dobânda aferentă perioadei în care au deținut titlurile, în funcție de prețul obținut pe bursă.

Ministerul Finanțelor indică, printre avantajele programului, și flexibilitatea în administrarea și diversificarea portofoliului.