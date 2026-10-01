O sumă uriașă ajunge la fermieri. Cine poate primi până la 200.000 de euro pentru investiții

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță o alocare de aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea exploatațiilor agricole deținute de tineri fermieri și de fermieri cu vârsta de până la 45 de ani.

Finanțarea este disponibilă prin intervenția DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, inclusă în Planul Strategic PAC 2023–2027.

Potrivit ministerului, cererile de finanțare pot fi depuse online începând cu 6 octombrie 2026, ora 09:00, până la 2 decembrie 2026, ora 16:00. Accesarea fondurilor se face prin sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

„Aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri. În perioada 6 octombrie 2026, ora 09:00 – 2 decembrie 2026, ora 16:00, fermierii eligibili pot depune online cereri de finanțare prin intervenția DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027”, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Alocarea totală anunțată pentru această intervenție este de 169.589.647 de euro. Fondurile sunt împărțite în mod egal între sectorul zootehnic și celelalte sectoare agricole, respectiv sectorul vegetal.

Pentru investițiile din sectorul zootehnic sunt disponibile 84.794.823,5 euro. Aceeași sumă, de 84.794.823,5 euro, este destinată proiectelor din celelalte sectoare, inclusiv celui vegetal.

Finanțarea acordată prin DR-12 poate ajunge la 200.000 de euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului diferă în funcție de categoria beneficiarului, fiind stabilită la maximum 80% din costurile eligibile pentru tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani și la maximum 65% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili.

„Alocare totală: 169.589.647 euro, distribuită astfel:

84.794.823,5 euro – sectorul zootehnic;

84.794.823,5 euro – alte sectoare (vegetal).

Finanțarea poate ajunge până la 200.000 de euro/proiect, cu o intensitate a sprijinului de:

maximum 80% din costurile eligibile pentru tinerii fermieri de până la 40 de ani;

maximum 65% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili”, se arată în comunicat.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii, lista investițiilor care pot primi finanțare include mai multe tipuri de proiecte destinate dezvoltării și modernizării exploatațiilor agricole.

Printre acestea se numără investițiile pentru modernizarea exploatațiilor, precum și cele destinate condiționării și depozitării produselor agricole. Sunt prevăzute, de asemenea, investiții pentru înființarea și modernizarea fermelor pomicole.

Sprijinul poate fi utilizat și pentru procesarea la nivelul fermei, dar și pentru achiziționarea de utilaje și echipamente agricole performante, potrivit comunicării ministerului.

„Prin DR-12 pot fi finanțate, între altele, investiții pentru modernizarea exploatațiilor, condiționarea și depozitarea produselor agricole, înființarea și modernizarea fermelor pomicole, procesarea la nivelul fermei, precum și achiziția de utilaje și echipamente agricole performante.

Pragurile de calitate pentru depunerea proiectelor:

80 de puncte: 6 octombrie – 5 noiembrie 2026;

45 de puncte: 6 noiembrie – 2 decembrie 2026.

Cererile de finanțare se depun online, prin sistemul informatic al AFIR. Ghidul solicitantului și toate informațiile privind condițiile de accesare și investițil”, mai arată Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în postarea de pe social media.

Ghidul solicitantului și toate informațiile privind condițiile de accesare și investițiile eligibile sunt disponibile pe pagina AFIR, în secțiunea Finanțare → Exploatații agricole → DR-12.