Program de Guvernare Mureșan. Un nou mecanism de compensare pentru fermieri. Bani pentru culturile afectate de secetă
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Fermierii ar putea beneficia, din primăvara anului 2027, de un nou mecanism pentru compensarea pierderilor provocate de secetă. Sistemul este pregătit împreună cu Banca Mondială și apare în Programul de Guvernare 2026-2028, depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Cheltuielile pentru înființarea culturilor ar putea fi recuperate
Noul mecanism ar urma să devină operațional în primăvara anului 2027 și să se adreseze beneficiarilor de plăți directe pe hectar. Potrivit Programului de Guvernare, fiecare beneficiar ar urma să își poată recupera cheltuielile de înființare a culturilor și să aibă posibilitatea de a opta pentru asigurarea acestora.
Măsura face parte din planurile pentru reducerea efectelor secetei asupra agriculturii și este pregătită împreună cu Banca Mondială.
Programul acordă o atenție importantă și gestionării apei. Printre măsurile propuse se află crearea unor rezerve de apă în bazinele hidrografice, care să poată fi utilizate pentru irigații.
Autoritățile vor să flexibilizeze legislația și să sprijine sistemele private pentru captarea și stocarea apei.
Este prevăzută și o schemă de ajutor de stat pentru credite cu dobândă subvenționată destinate investițiilor în captarea și stocarea apei și în sisteme de irigații.
„Gestionarea durabilă a apei: rezerve de apă în bazinele hidrografice pentru irigații, legislație flexibilizată și sprijin pentru sistemele private de captare și stocare a apei, schemă de ajutor de stat pentru credite cu dobândă subvenționată pentru captare, stocare și irigații, hartă a vulnerabilității la secetă cu calendar public al investițiilor și promovarea sistemelor eficiente de irigații (senzori, automatizare, pompare cu energie regenerabilă)”, se arată în document.
Guvernul vrea o hartă a zonelor vulnerabile la secetă
Programul prevede realizarea unei hărți a vulnerabilității la secetă, însoțită de un calendar public al investițiilor.
În același timp, ar urma să fie încurajată utilizarea unor sisteme mai eficiente de irigații. Documentul menționează folosirea senzorilor, automatizarea instalațiilor și alimentarea sistemelor de pompare cu energie regenerabilă.
APIA și AFIR ar putea fi comasate
Schimbări importante sunt analizate și la nivelul instituțiilor din agricultură. Guvernul intenționează să lanseze un studiu de fezabilitate privind o eventuală comasare a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Documentul prevede „lansarea unui studiu de fezabilitate privind comasarea APIA și AFIR, în vederea simplificării procedurilor de evaluare-autorizare în cadrul MADR-APIA-AFIR”.
Prin urmare, Programul de Guvernare nu stabilește în acest moment că cele două agenții vor fi comasate, ci propune analizarea acestei posibilități printr-un studiu de fezabilitate.
Ministerul Agriculturii ar urma să își finalizeze reorganizarea
Programul 2026-2028 prevede și finalizarea reorganizării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Schimbările urmăresc creșterea capacității instituționale și reducerea birocrației în procesele de avizare și autorizare.
Reorganizarea este legată și de pregătirea noului Plan Strategic al Politicii Agricole Comune.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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