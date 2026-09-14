Finanțări de până la 10 milioane de euro pentru investiții în energie verde. Cine poate solicita banii

Instituțiile publice pot accesa finanțări nerambursabile de până la 10 milioane de euro pentru investiții în producerea și stocarea energiei electrice din surse regenerabile. Ghidurile aferente liniilor de finanțare prin Fondul pentru Modernizare au fost publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Sprijinul poate acoperi integral cheltuielile eligibile, finanțarea fiind 100% nerambursabilă. Plafonul maxim este de 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar.

Printre potențialii beneficiari se numără primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, instituțiile de învățământ superior, unitățile de apărare și ordine publică, unitățile de cult și institutele de cercetare.

Sunt eligibile și alte instituții publice, precum și parteneriatele constituite între acestea.

Una dintre liniile de finanțare este destinată investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, cu sisteme integrate de stocare, pentru autoconsumul entităților publice.

Pentru această componentă, Ministerul Energiei a stabilit un buget total de 500 de milioane de euro.

Finanțarea poate ajunge la cel mult 900.000 de euro/MW. Pentru proiectele care includ și pompe de căldură, plafonul crește până la 1,1 milioane de euro/MW.

Banii pot fi utilizați pentru proiecte prin care instituțiile publice își dezvoltă propriile capacități de producție din energie solară și de stocare, în limitele și condițiile prevăzute de ghidurile publicate de AFIR.

O linie distinctă este dedicată dezvoltării unor noi capacități pentru stocarea energiei electrice obținute din surse regenerabile de către entitățile publice.

Bugetul total disponibil pentru această componentă este de 150 de milioane de euro.

Valoarea finanțării este de maximum 200.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată.

Cele două linii beneficiază de sprijin financiar prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1, destinat surselor regenerabile de energie și stocării energiei și gestionat de Ministerul Energiei.

AFIR, instituție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este responsabilă de primirea și evaluarea cererilor de finanțare.

Agenția va gestiona și implementarea proiectelor de investiții care vor beneficia de sprijinul financiar disponibil prin aceste linii.

Fondul pentru Modernizare funcționează în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană.

Prin cele două componente anunțate sunt puse la dispoziție, în total, 650 de milioane de euro pentru proiecte de producere și stocare a energiei regenerabile destinate entităților publice.