Fermierii vor protesta marți, 15 septembrie, în fața Guvernului. Ce restricții pregătesc autoritățile
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Fermierii vor participa marți, 15 septembrie, la un protest în Piața Victoriei din București, față de măsurile Guvernului și situația din agricultură. Organizatorii estimează prezența a aproximativ 200.000 de producători agricoli. Jandarmeria Capitalei anunță filtre la intrările în oraș pentru verificarea transporturilor de animale și produse agroalimentare, potrivit Mediafax. Circulația din zona manifestației ar putea fi restricționată, în funcție de numărul participanților.
Protestul fermierilor vizează măsurile Guvernului și problemele din agricultură
Protestul programat marți în fața Guvernului va reuni, potrivit organizatorilor, producători din mai multe ramuri ale agriculturii și zootehniei, nemulțumiți de deciziile adoptate sau anunțate de Executiv.
Participanții vor să își exprime dezacordul față de măsurile cu impact asupra celor două sectoare, dar și față de situația din agricultură. Estimarea de aproximativ 200.000 de persoane aparține organizatorilor și reprezintă numărul celor care ar putea ajunge la manifestație.
Pentru menținerea legăturii cu protestatarii pe parcursul adunării, Jandarmeria Capitalei va mobiliza echipe de dialog. Instituția le solicită participanților să colaboreze cu forțele de ordine pentru prevenirea incidentelor.
„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine”, transmite Jandarmeria Capitalei.
Autoritățile vor verifica transporturile de animale și produse agroalimentare
Jandarmeria, Poliția și celelalte instituții cu atribuții în menținerea ordinii publice vor instala filtre la intrările în București, unde vor controla dacă transporturile de animale și produse agroalimentare respectă prevederile legale.
Verificările îi vizează pe cei care sosesc în Capitală cu astfel de transporturi pentru manifestația din Piața Victoriei. Separat, forțele de ordine au anunțat că persoanele care au asupra lor obiecte contondente nu vor putea intra la protest.
Participanții sunt îndemnați să semnaleze imediat forțelor de ordine prezența unor persoane cu un comportament neadecvat. Autoritățile le cer, totodată, să nu se implice în asemenea situații.
Circulația din Piața Victoriei ar putea fi restricționată în timpul protestului
Traficul rutier din Piața Victoriei ar putea fi limitat pe durata manifestației, măsura urmând să depindă de numărul persoanelor prezente. Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona cât timp se desfășoară protestul.
La manifestațiile fermierilor din luna iulie s-au produs incidente între participanți și forțele de ordine. Jandarmii au folosit atunci inclusiv gaze lacrimogene.
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