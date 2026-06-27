Noua strategie AUR, de la partid de protest la forță politică pregătită pentru guvernare

Activul partidului AUR din județul Olt a fost convocat la o serie de întâlniri cu lideri importanți ai formațiunii pentru a clarifica pozițiile și strategiile adoptate de partid.

Vineri după-amiază, în timp ce la Cotroceni aveau loc discuții între partidele pro-occidentale și președintele Nicușor Dan, la Slatina a avut loc o conferință cu activul AUR, unde invitați de marcă au fost Dan Dungaciu și senatorul Petrișor Peiu, două dintre vocile proeminente ale partidului. Evenimentul face parte dintr-un ciclu de întâlniri și dezbateri organizate la nivel național și local.

La întâlnirea de la Slatina, convocată de viceprimarul municipiului, Mădălina Văle, au participat mai ales membri cu experiență profesională, diferiți de publicul obișnuit al mitingurilor AUR. Slatina este primul municipiu în care AUR a intrat în coaliția locală de guvernare, iar obiectivul este creșterea semnificativă a influenței partidului la alegerile locale viitoare.

Prim-vicepreședintele Dan Dungaciu a trasat direcții clare pentru consolidarea partidului și pregătirea acestuia pentru guvernare. Liderul filialei județene, Mugur Mihăescu, a subliniat importanța unității ideologice, în ciuda unor divergențe ocazionale, iar senatorul Petrișor Peiu a oferit o analiză detaliată a contextului politic european și a poziționării AUR.

Senatorul Petrișor Peiu a explicat că AUR s-a format ca un partid de protest, reacționând la schimbările majore din politica Uniunii Europene, mai ales după 2019, anul în care Ursula von der Leyen a preluat conducerea Comisiei Europene. Acesta a descris cum UE a trecut de la o piață liberă la un proiect federalizator ce urmărește limitarea suveranității statelor membre.

Peiu a detaliat impactul bugetului crescut al UE, al politicii Green Deal și al programului „Fit for 55”, precum și mecanismul Mecanismului de Redresare și Reziliență, care impune jaloane politice ce transformă statele membre în componente ale unei federații europene. România a primit condiții stricte privind cheltuielile publice, renunțarea la cărbune și limitarea micro-întreprinderilor.

Peiu a subliniat că partidele suveraniste, printre care și AUR, au fost marginalizate și chiar persecutate după alegerile din 2024, inclusiv de către președintele Klaus Iohannis și Nicușor Dan, pentru opoziția lor față de transformările impuse de UE.

În acest context, AUR susține organizarea de alegeri anticipate, argumentând că actuala coaliție guvernamentală formată din șase partide este instabilă și a condus România într-o criză economică și politică.

Dan Dungaciu a explicat legătura dintre geopolitică și politica internă, evidențiind presiunea externă asupra statelor europene și proiectul federalizării Bruxelles-ului. A descris crearea „cordonului sanitar” pentru izolarea partidelor suveraniste, între care și AUR, și a comparat partidul cu o „slujnică” folosită, dar marginalizată în procesul decizional.

Potrivit lui Dungaciu, dacă acest cordon sanitar se va rupe în țări precum Franța sau Germania, proiectul federalizării va fi pus în pericol, iar AUR trebuie să fie pregătit să reacționeze politic și să poziționeze România eficient în noul context european care se va contura.

Șeful filialei Olt, Mugur Mihăescu, a subliniat importanța conștiinței ideologice și a unității în partid în fața jignirilor venite din cauza cordonului sanitar. Membrii au fost încurajați să se vadă drept oameni respectați, iar AUR ca o forță politică ce nu va accepta marginalizarea.

Petrișor Peiu a explicat decizia partidului de a nu vota guvernele Veștea, Grindeanu sau Mureșan, evidențiind că toate cele patru partide parlamentare majore au programe similare și că AUR reprezintă o alternativă reală.

Dan Dungaciu a cerut membrilor să se pregătească pentru o eventuală preluare a puterii la nivel local, județean sau național, subliniind importanța recrutării de oameni noi, eficienți atât electoral, cât și tehnic.

„O felie mai mare va fi în avantajul tuturor”, a afirmat Dungaciu, îndemnând filialele să identifice candidați capabili să crească scorul partidului și să asigure o reprezentare solidă în consiliile locale și județene, precum și la nivelul primăriilor.

Participanții au plecat cu convingerea că AUR nu mai este un partid marginalizat, ci o forță politică care atrage tot mai multă atenție și care este pregătită să joace un rol important în politica României și a Europei.