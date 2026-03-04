Bruxelles-ul a modificat regulile despre ambalaje și deșeurile de ambalaje în cadrul „European Green Deal”, cu scopul clar de a reduce mult plasticul și de a încuraja folosirea produselor reutilizabile. După ce pungile de plastic pentru cumpărături au fost interzise în 2022, următorul pas se va concentra pe produse din plastic folosite o singură dată, care sunt mai răspândite decât par.

Până în 2030, Uniunea Europeană vrea să scoată din uz mai multe astfel de produse. Pe listă nu se află doar pungile subțiri, ci și ghivecele de plastic în care sunt vândute plantele în supermarketuri, magazine de bricolaj și centre de grădinărit. Motivul este simplu: aceste ghivece sunt considerate ambalaje de unică folosință și ajung rapid la gunoi după cumpărare.

Până acum, legislația europeană făcea o diferență importantă. Ghivecele mai rezistente, folosite pe parcursul mai multor etape de producție sau vândute împreună cu planta, erau exceptate. Industria de plante a considerat această regulă realistă și adaptată specificului lor.

Un document nou al Comisiei Europene, care încă nu a fost publicat oficial, schimbă însă complet situația. Conform informațiilor Centrului German al Horticulturii, Bruxelles-ul vrea să elimine această excepție. Asta înseamnă că și ghivecele mai rezistente, vândute împreună cu planta, ar putea fi considerate ambalaje de unică folosință în noua regulă europeană.

Reacțiile nu au întârziat. Secretarul general adjunct al Centrului German al Horticulturii critică decizia Comisiei Europene, considerând-o prea largă și nealiniată cu lista oficială de produse din regulament. Pentru industria horticolă, această schimbare aduce incertitudine și presiune suplimentară, într-un sector deja afectat de costuri mari și de reguli de mediu tot mai stricte.

Noile reguli nu înseamnă că florile vor dispărea din magazine, dar modul în care plantele sunt oferite clienților se va schimba. Una dintre ideile analizate este folosirea ghivecelor făcute din materiale „industrial compostabile”. Industria testează deja astfel de alternative, dar până acum niciuna nu funcționează complet la scară mare.

Bioplasticele existente se descompun greu sau doar în condiții speciale, iar ghivecele din carton sau hârtie ridică alte probleme. Aceste materiale nu sunt cu adevărat ecologice și nu sunt potrivite pentru transportul plantelor ude, pentru că riscul să se strice sau să se piardă plantele este mare.

O altă idee este folosirea ghivecelor reutilizabile. Aceasta ar reduce deșeurile, dar ar crește costurile pentru magazine și ar cere un efort suplimentar din partea clienților, care ar trebui să returneze ghivecele. O abordare similară este analizată și pentru ghivecele folosite în sere, în faza de producție a plantelor.

Ghivecele din teracotă sunt considerate mai prietenoase cu mediul, dar sunt fragile și mult mai grele, ceea ce înseamnă costuri mai mari de transport și o logistică mai complicată, mai ales pentru lanțurile mari de magazine.