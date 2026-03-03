România se confruntă cu un deficit alarmant de TVA, situându-se pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Conform economistului Eugen Rădulescu, diferența dintre TVA care ar fi trebuit colectat și cel colectat efectiv ajunge la 30%, comparativ cu media europeană de 7%.

Această situație pune România într-o poziție dezavantajoasă față de țările vecine, precum Bulgaria și Ungaria, care reușesc să colecteze majoritatea taxelor datorate.

„Avem în momentul de față un deficit de încasare a taxei de valoare adăugată TVA care este de 30% media Uniunii Europene de 7%, Bulgaria e pe acolo, Ungaria, mai jos. Deci țările vecine noastre cu noi reușesc să încaseze TVA. Noi nu. Aici este o problemă foarte serioasă. Noi dacă nu încasăm TVA în sistemul modul acesta, asta înseamnă că avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, a spus consilierul guvernatorului BNR la Antena 3 CNN.

Rădulescu avertizează că problema nu este doar de natură administrativă, ci ține de corupția din sistemul fiscal românesc.

Deficitul mare de TVA înseamnă că statul pierde resurse importante, iar cetățenii sunt nevoiți să suporte presiunea fiscală prin creșteri de taxe sau tăieri de cheltuieli publice.

„ANAF nu reușește să o găsească. ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este. În momentul în care avem restituiri de TVA pentru întreprinderi care nu există și care nici nu au plătit vreodată…Eu cred că administrația publică și-ar face treaba mult mai bine decât o face acum nu numai că nu va fi voie nevoie de ca cetățenii să strângă cureaua, vom putea chiar să avem o relaxare, atât în privința unor eventuale înghețări ale unor venituri, cât și în privința creșterii economiei”, a mai declarat Eugen Rădulescu.

În august 2025, guvernul condus de Bolojan a majorat cota standard de TVA de la 19% la 21% și a introdus o cotă redusă unică de 11%, aplicabilă pentru alimente, medicamente, HoReCa, energie termică și lemn de foc, înlocuind vechile cote de 5% și 9%.

Aceste măsuri au fost menite să reducă deficitul fiscal și să crească colectarea TVA, în paralel cu implementarea digitalizării în cadrul ANAF.

La șase luni de la aplicarea noilor cote, Alexandru Nazare a raportat un supliment de 13 miliarde de lei colectați comparativ cu 2024. Ministrul a explicat că această creștere se datorează atât noilor măsuri legislative, cât și eficientizării activității ANAF prin digitalizare.

Un sistem fiscal eficient ar putea reduce povara fiscală asupra cetățenilor și ar sprijini creșterea economică. Eugen Rădulescu afirmă că, dacă ANAF și-ar face treaba corect, nu ar mai fi nevoie ca populația să „strângă cureaua” și s-ar putea chiar crea spațiu pentru relaxarea fiscală și stimularea investițiilor.