Executivul intenționează să prezinte proiectul de lege în iunie, iar aplicarea sistemului va depinde de atingerea unor indicatori de performanță la ANAF. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se încheie în august, iar România a pierdut deja sume importante din acest program.

Introducerea mecanismului în apropierea vacanței parlamentare de vară creează presiune suplimentară asupra calendarului legislativ. Sistemul este parte a angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, se discută despre un procent de 10% aplicat salariului, atât ca bonus, cât și ca penalizare. Angajații care nu ating obiectivele stabilite ar putea avea o reducere de 10%, iar cei care le îndeplinesc ar primi un bonus de 10%.

Anul trecut, România a renegociat mai multe elemente din PNRR. Un jalon de până la 1 miliard de euro, legat de creșterea colectării TVA comparativ cu 2019, a fost înlocuit cu noi angajamente pentru ANAF.

Printre acestea se află și introducerea sistemului de stimulare cu bonus/malus. În urma revizuirii, ANAF are obiective de implementat până la mijlocul anului 2026.

Aceste obiective includ centralizarea funcțiilor de management al riscului, reorganizarea instituției și crearea unei Unități Centrale de Management al Riscului cu minimum 40 de experți instruiți în cadrul RRF. Noua structură va utiliza date integrate din RO e-Factură, e-Transport și SAF-T prin intermediul depozitului de date fiscale CNIF.

Printre obligațiile asumate se află introducerea unui nou set de indicatori cheie de performanță pentru managementul riscului, inspecție fiscală, antifraudă și juridic. De asemenea, este prevăzut un sistem de testare a integrității personalului.

În anumite domenii, precum controlul mărfurilor, transport și HoReCa, vor fi utilizate camere purtabile de tip bodycam. Noile reguli vor include prevederi privind încetarea raporturilor de muncă pentru funcționarii condamnați pentru corupție.

Totodată, ANAF va avea un rol extins în procedurile de insolvență, inclusiv drept de vot în planurile de restructurare și posibilitatea de a contesta lichidatorii în cazuri de fraudă fiscală.

PNRR prevede generalizarea RO e-Factură pentru toate tranzacțiile B2B și B2C, cu sancțiuni pentru nerespectare. Este prevăzută și utilizarea obligatorie a caselor de marcat pentru toate sectoarele, integrate cu e-Factură și SAF-T.

Operatorii economici din comerț, inclusiv baruri și restaurante cu cifră de afaceri de peste 10.000 de euro anual, vor fi obligați să accepte plăți cu cardul.

ANAF va publica semestrial date privind deficitul de TVA, validate cu INS și Ministerul Finanțelor, precum și statistici despre inspecții, sume recuperate și sesizări penale.