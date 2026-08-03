ANAF schimbă regulile în 2026. Se aplică taxe suplimentare pentru aceste cheltuieli. Cine plătește

Folosirea banilor firmei pentru achiziții personale poate avea consecințe fiscale importante pentru asociați și acționari. Începând cu veniturile obținute de la 1 ianuarie 2026, avantajele primite din partea societății pentru uz personal sunt impozitate cu 16%, potrivit modificărilor fiscale prezentate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Noua cotă reprezintă o majorare față de nivelul anterior de 10% și se aplică atât bunurilor și serviciilor plătite de firmă în interes personal, cât și sumelor achitate peste prețul pieței în tranzacțiile dintre societate și asociat.

Potrivit sintezei modificărilor fiscale publicate de ANAF, sunt vizate două categorii principale de situații.

Prima se referă la bunurile și serviciile achitate de societate, dar utilizate în realitate de asociat sau acționar în scop personal.

A doua privește cazurile în care firma cumpără bunuri sau servicii de la asociat la un preț mai mare decât valoarea de piață, diferența fiind considerată un avantaj fiscal pentru persoana fizică.

În ambele situații, beneficiul primit este încadrat la categoria „venituri din alte surse”, fiind supus impozitului de 16%.

Inspectorii fiscali analizează destinația reală a bunurilor și serviciilor achitate de societate, nu doar faptul că factura este emisă pe numele firmei.

Astfel, pot intra în această categorie, în funcție de situația concretă, cheltuieli precum:

vacanțe și sejururi personale;

mobilier sau electrocasnice destinate locuinței asociatului;

cumpărături pentru membrii familiei;

lucrări și reparații la proprietăți personale;

alte achiziții fără legătură cu activitatea economică a societății.

Dacă aceste cheltuieli sunt suportate definitiv de firmă și nu pot fi justificate prin activitatea desfășurată, ANAF poate considera că asociatul a obținut un avantaj impozabil.

Dacă societatea achită bunuri sau servicii în valoare de 10.000 de lei, iar acestea sunt folosite exclusiv în interes personal de asociat, întreaga sumă poate fi tratată drept venit impozabil.

În acest caz, calculul este simplu:

10.000 lei × 16% = 1.600 lei impozit.

Impozitul este final, se reține la sursă de societate și trebuie virat la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care venitul a fost acordat.

Noua regulă fiscală nu vizează doar cumpărăturile personale.

ANAF atrage atenția și asupra situațiilor în care firma cumpără bunuri sau servicii chiar de la asociatul său la un preț mai mare decât cel practicat pe piață.

În aceste cazuri nu întreaga tranzacție este impozitată, ci doar diferența dintre prețul plătit și valoarea reală de piață.

De exemplu, dacă un asociat vinde firmei un bun pentru 60.000 de lei, iar valoarea de piață este de numai 40.000 de lei, avantajul fiscal este de 20.000 de lei.

Impozitul datorat va fi:

20.000 lei × 16% = 3.200 lei.

Din acest motiv, autoritățile recomandă ca astfel de tranzacții să fie susținute prin evaluări, oferte comparabile, contracte și alte documente care pot demonstra că prețul practicat este unul de piață.

Există și situații în care folosirea unui bun de către asociat este justificată de activitatea firmei.

Laptopurile, telefoanele mobile, autoturismele utilizate în interes de serviciu sau cazările din timpul deplasărilor profesionale nu reprezintă automat venituri personale.

Problemele apar atunci când documentele și situația de fapt arată că bunul sau serviciul este folosit exclusiv în interes privat.

În cadrul controalelor, inspectorii pot verifica:

facturile și contractele;

extrasele bancare;

plățile efectuate cu cardurile firmei;

foile de parcurs;

evidența bunurilor;

documentele justificative privind scopul achizițiilor.

Dacă asociatul restituie integral societății suma plătită în numele său și operațiunea este înregistrată corespunzător în contabilitate, avantajul fiscal poate să nu mai existe. Totuși, tratamentul fiscal depinde de documentele existente și de modul în care operațiunea este reflectată contabil.

Consecințele nu se opresc la impozitul datorat de asociat.

În cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, astfel de cheltuieli pot deveni nedeductibile dacă nu sunt efectuate în interesul activității economice.

În plus, TVA dedusă pentru achizițiile fără legătură cu activitatea firmei poate fi respinsă sau ajustată de autoritățile fiscale.

Astfel, aceeași operațiune poate produce mai multe efecte fiscale:

asociatul datorează impozitul de 16% pentru avantajul primit;

societatea poate pierde dreptul de deducere a cheltuielii;

TVA poate deveni nedeductibilă;

pot fi calculate dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale stabilite ulterior.

În cazul microîntreprinderilor, tratamentul cheltuielii diferă față de firmele plătitoare de impozit pe profit, însă obligația privind impozitul de 16% datorat pentru avantajul acordat asociatului rămâne aplicabilă.

Avantajele încadrate la categoria „venituri din alte surse” pot influența și obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Contribuția nu se calculează automat pentru fiecare astfel de venit, ci în funcție de totalul veniturilor extrasalariale realizate de persoana fizică și de plafoanele prevăzute de Codul fiscal.

Astfel, un asociat care încasează și dividende, venituri din investiții, chirii sau alte venituri similare poate ajunge să datoreze, pe lângă impozitul de 16% reținut de societate, și contribuția la sănătate.

Sinteza modificărilor fiscale publicată de ANAF confirmă că noua cotă de impozitare de 16% se aplică veniturilor obținute începând cu 1 ianuarie 2026.

Autoritățile atrag atenția că documentarea corectă a cheltuielilor și justificarea caracterului lor economic devin esențiale pentru evitarea reclasificării fiscale și a obligațiilor suplimentare stabilite în urma controalelor.