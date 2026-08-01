ANAF va anula din oficiu unele obligații fiscale. Firmele care au plătit pot cere restituirea banilor

ANAF va șterge anumite obligații privind TVA, precum și dobânzile și penalitățile aferente, în baza unui proiect de lege adoptat vineri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Măsura se aplică unor situații clar reglementate, generate de anularea codului de TVA, și nu reprezintă o amnistie fiscală generală. Contribuabilii care au achitat deja aceste sume vor putea solicita restituirea lor, însă doar în baza unei cereri depuse la organul fiscal. Actul normativ trebuie promulgat și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

ANAF va elimina din evidența fiscală anumite obligații privind TVA, dobânzile și penalitățile stabilite prin decizii de impunere, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care reglementează această facilitate. Măsura îi vizează exclusiv pe contribuabilii cărora li s-au stabilit retroactiv astfel de obligații ca urmare a anulării codului de TVA, în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Proiectul fusese adoptat anterior de Senat, pe 24 iunie 2026, iar votul favorabil din Camera Deputaților încheie parcursul parlamentar. Pentru a produce efecte juridice, legea mai trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Noua reglementare nu introduce o amnistie fiscală pentru toate firmele cu datorii la TVA. Facilitatea este limitată la cazurile în care obligațiile fiscale au fost stabilite ulterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în situații expres prevăzute de Codul fiscal.

Potrivit formei adoptate, vor fi anulate diferențele de TVA și obligațiile fiscale accesorii stabilite de ANAF prin decizie de impunere, în urma anulării codului de TVA în cazurile prevăzute de articolul 316 alineatul (11) literele a), d) și e) din Codul fiscal.

Sunt vizate situațiile în care contribuabilul:

a fost declarat inactiv;

nu a depus deconturile de TVA în perioadele prevăzute de lege;

a depus deconturi în care nu au fost evidențiate achiziții, livrări de bunuri sau prestări de servicii.

Anularea se va aplica obligațiilor aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii. Prevederile vor fi aplicabile și situațiilor în care anularea codului de TVA s-a realizat în baza vechiului Cod fiscal, în condițiile prevăzute de proiectul legislativ.

Legea stabilește și o excepție importantă, astfel încât nu toate firmele aflate în această situație vor putea beneficia de anularea obligațiilor fiscale.

Facilitatea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat integral sau parțial TVA de la clienți. Verificarea îndeplinirii acestor condiții va reveni organului fiscal competent.

Prin urmare, măsura îi protejează în principal pe contribuabilii cărora li s-a impus plata retroactivă a unei taxe pe care nu au facturat-o și nu au încasat-o. În schimb, sumele reprezentând TVA colectată efectiv de la beneficiari și nevirată bugetului de stat nu vor face obiectul anulării.

Procedura diferă în funcție de situația fiecărui contribuabil. Pentru obligațiile fiscale care nu au fost achitate până la intrarea în vigoare a legii, anularea se va realiza din oficiu, fără ca firma să fie obligată să depună o solicitare.

În aceste cazuri, ANAF va emite o decizie de anulare a obligațiilor fiscale și o va comunica contribuabilului.

Dacă instituția a emis o decizie de impunere înainte de intrarea în vigoare a legii, dar aceasta nu a fost încă transmisă contribuabilului, documentul nu va mai fi comunicat. Obligațiile respective vor fi eliminate din evidența fiscală prin întocmirea unui borderou de scădere.

Totodată, după intrarea în vigoare a actului normativ, ANAF nu va mai emite decizii de impunere pentru obligațiile fiscale care intră sub incidența noilor prevederi.

Regimul este diferit pentru contribuabilii care au achitat deja TVA-ul, dobânzile sau penalitățile care urmează să fie anulate.

Restituirea sumelor nu se va realiza automat. Persoanele juridice vizate vor trebui să depună o cerere la organul fiscal competent pentru recuperarea banilor.

Vor putea fi restituite inclusiv sumele stinse prin modalitățile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cum sunt plata directă, compensarea sau executarea silită.

Termenul de prescripție pentru exercitarea dreptului la restituire va începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii. Procedura concretă urmează să fie stabilită prin ordin al președintelui ANAF, care va trebui emis în termen de 30 de zile.

Proiectul de lege introduce și o prevedere distinctă pentru cooperativele agricole înființate potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

În cazul acestora vor fi anulate diferențele de TVA și obligațiile fiscale accesorii stabilite pentru achizițiile de utilaje agricole pentru care cooperativele și-au exercitat dreptul de deducere.

Măsura vizează perioadele fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a legii. Și în această situație, sumele deja achitate vor putea fi recuperate numai în baza unei cereri formulate de contribuabil.

Explicând necesitatea modificării legislative, inițiatorul proiectului a susținut că numeroși antreprenori s-au confruntat cu obligații fiscale stabilite retroactiv, deși, în evidențele ANAF, figurau anterior ca neplătitori de TVA.

„Cum poți cere unui antreprenor să plătească TVA pe care nu l-a facturat, nu l-a colectat, nu l-a încasat în totalitate și acești bani nu există?”, a declarat deputatul în plen, Adrian Echert.

Potrivit expunerii de motive, ANAF ar fi stabilit obligații fiscale suplimentare pentru perioade de până la cinci ani, la care s-au adăugat dobânzi și penalități, deși contribuabilii fuseseră tratați anterior ca neplătitori de TVA.

Inițiatorii estimează că impactul bugetar inițial al măsurii s-ar putea situa între 500 și 800 de milioane de lei. Această evaluare aparține însă autorilor proiectului și nu reprezintă valoarea certă a sumelor care vor fi efectiv anulate sau restituite.

De asemenea, forma finală care va intra în vigoare va trebui verificată după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, întrucât textul adoptat de Camera Deputaților poate conține modificări față de varianta aprobată anterior de Senat.