Preşedintele Columbiei cere dialog direct cu Donald Trump. Gustavo Petro avertizează că o invazie în Cuba trebuie evitată

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a lansat un apel public pentru evitarea unei intervenții militare americane în Cuba, în timpul vizitei oficiale efectuate la Havana. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu președintele cubanez Miguel Díaz-Canel și vizează deschiderea unui dialog între autoritățile de la Havana și administrația de la Washington. Mesajul a fost transmis într-un context marcat de tensiuni tot mai mari dintre Statele Unite și Cuba.

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine evitarea unei escaladări militare în Cuba și a propus deschiderea unui dialog direct cu președintele american Donald Trump și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Declarațiile au fost formulate în timpul vizitei oficiale la Havana și au fost publicate sâmbătă de presa cubaneză, potrivit AFP.

Vizita liderului columbian a avut loc într-un moment în care relațiile dintre Washington și Havana continuă să se deterioreze. Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de schimbare a regimului cubanez și a susținut că insula comunistă, aflată la aproximativ 150 de kilometri de coasta statului american Florida, reprezintă o „amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a Statelor Unite. De asemenea, liderul de la Casa Albă a afirmat că ar putea chiar să „preia controlul” asupra Cubei.

În acest context, Gustavo Petro a pledat pentru o soluție diplomatică și a transmis un mesaj adresat atât autorităților americane, cât și comunității internaționale.

„Am venit să fac apel la întreaga lume să arate solidaritate cu Cuba, astfel încât să nu existe nici invazie, nici lansare de rachete şi să propun, ca alternativă, chiar şi actualului guvern american, domnului Rubio şi domnului Trump, stabilirea unui dialog”, a declarat Petro.

În cadrul vizitei oficiale, Gustavo Petro a fost primit cu onoruri militare de omologul său cubanez, Miguel Díaz-Canel, la Palatul Revoluției din Havana. Cei doi șefi de stat au purtat discuții oficiale, iar ulterior președintele columbian a susținut declarații pentru presa cubaneză, potrivit publicației Cubadebate, citată de AFP.

Gustavo Petro, primul președinte de stânga din istoria Columbiei, a insistat asupra necesității înlocuirii confruntării cu negocieri și a susținut că actuala situație trebuie transformată într-o oportunitate pentru dialog.

„Ar fi bine ca pericolul care planează asupra Cubei să fie transformat într-o scenă de dialog”, a adăugat preşedintele columbian.

Liderul de la Bogotá, considerat un apropiat al autorităților cubaneze și un critic al campaniei de presiune maximă promovată de Donald Trump împotriva Havanei, a reiterat că momentul actual impune reluarea comunicării diplomatice.

„Este timpul să vorbim”, a subliniat Petro.

Relațiile dintre Cuba și Statele Unite s-au deteriorat semnificativ începând din luna ianuarie, după introducerea de către Washington a unui embargou asupra petrolului și a altor sancțiuni economice. Potrivit AFP, măsurile au adus economia cubaneză în apropierea colapsului, pe fondul penelor masive de curent și al deficitului de alimente, combustibil, apă potabilă și medicamente.