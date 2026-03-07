Donald Trump a susținut că situația economică și politică din Cuba este extrem de fragilă și că actuala conducere de la Havana ar încerca să negocieze cu Washingtonul pentru a evita o criză majoră. Liderul american a vorbit despre posibilitatea unor schimbări importante pe insula condusă de decenii de regimul comunist.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei intervenții telefonice dedicate operațiunii militare lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. În timpul acelei intervenții, Donald Trump a indicat că, după campania militară pe care a descris-o drept un succes, Cuba ar putea deveni următoarea preocupare majoră a administrației americane, relatează BFM TV.

„Cuba își trăiește ultimele clipe”, a afirmat liderul american, sugerând că schimbările politice ar putea avea loc într-un viitor apropiat.

În cadrul summitului organizat în Florida, Donald Trump a declarat că administrația sa analizează deja opțiuni privind relația cu Havana și că negocierile ar putea conduce la o soluție neașteptată. „Mă voi ocupa” de Cuba, a afirmat președintele Statelor Unite, menționând în același timp posibilitatea unui acord care ar putea schimba raportul de forțe în regiune.

Liderul de la Casa Albă a făcut referire și la discuțiile aflate în desfășurare între reprezentanții celor două state.

„Guvernul cubanez discută cu noi și, după cum știți, are probleme foarte mari. Nu are bani, nu are nimic în acest moment, dar discută cu noi și poate că vom asista la o „preluare pașnică a controlului” asupra Cubei”, a declarat președintele american presei la sfârșitul lunii februarie.

Donald Trump a insistat că presiunea economică și izolarea politică au slăbit considerabil autoritățile de la Havana și că acestea ar încerca să găsească o cale de compromis cu Washingtonul.

„Cuba va cădea foarte curând, cu siguranţă, fără nicio legătură (cu Iranul), dar şi Cuba va cădea. Ei sunt foarte dornici să ajungă la un acord”, a susţinut preşedintele american.

Președintele Statelor Unite a subliniat că negocierile sunt coordonate de secretarul de stat Marco Rubio, politician american de origine cubaneză. „Cubanezii doresc să ajungă la un acord”, a insistat Donald Trump, explicând că Rubio gestionează discuțiile dintre cele două părți.

„Vom vedea ce iese. Suntem chiar acum foarte concentraţi pe asta (…) Avem timp destul, dar Cuba este pregătită, după 50 de ani. De 50 de ani îi urmăresc”, a continuat Trump.

Donald Trump a afirmat și cu o zi înainte că autoritățile cubaneze încearcă să ajungă rapid la un acord cu administrația americană. Liderul de la Casa Albă a susținut că presiunea economică și problemele interne au determinat Havana să caute o înțelegere cu Washingtonul.

Potrivit declarațiilor sale, situația din Cuba reprezintă doar o chestiune de timp până când administrația americană va interveni mai direct. Președintele a sugerat că atenția principală a Washingtonului este în prezent concentrată asupra conflictului cu Iranul, ceea ce a amânat temporar abordarea dosarului cubanez.

Într-un interviu acordat publicației Politico, Donald Trump a descris eventualul colaps al regimului cubanez sub influența Statelor Unite drept „cireașa de pe tort” a strategiei sale regionale. Liderul american a făcut referire și la situația din Venezuela, unde în ianuarie un comando american l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro, aliatul principal al Cubei în America Latină.

În același timp, presa americană a relatat în ultimele săptămâni despre contacte între secretarul de stat Marco Rubio și Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raul Castro. Potrivit acestor informații, discuțiile nu ar fi încă negocieri oficiale, ci mai degrabă contacte exploratorii privind posibile reforme economice în Cuba și o eventuală relaxare treptată a sancțiunilor americane impuse încă din perioada Războiului Rece.

În paralel cu aceste evoluții diplomatice, Donald Trump a anunțat sâmbătă și formarea unei coaliții militare internaționale împotriva cartelurilor de droguri.

Potrivit liderului american, nu mai puțin de 17 state s-au alăturat deja acestei alianțe, care ar urma să coordoneze operațiuni comune împotriva rețelelor de crimă organizată din emisfera vestică.

Inițiativa are ca obiectiv combaterea traficului de droguri, arme și persoane, activități care afectează securitatea statelor din America de Nord, America Centrală și America de Sud.

Donald Trump a afirmat că această coaliție militară reprezintă un pas important pentru stabilitatea regională și pentru reducerea influenței organizațiilor criminale transnaționale care operează în regiune.