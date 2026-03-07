Explozii la Ierusalim. Purtătorii de cuvânt ai Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roșii, au precizat că până în prezent nu au fost raportate victime sau atacuri directe cu rachete.

Conform unui bilanț AFP, bazat pe alertele antiaeriene emise de armată, în ultimele 24 de ore au fost activate cel puțin 11 astfel de alerte în Israel. Vineri, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că numărul rachetelor lansate de Iran asupra țării a scăzut față de primele zile ale conflictului.

De la începutul operațiunii israeliano-americane împotriva Iranului, acum o săptămână, și în urma atacurilor iraniene cu rachete și drone din regiune, zece persoane au fost ucise în Israel: nouă cetățeni israelieni și o filipineză.

Echipele MDA au acordat îngrijiri și au evacuat aproape 513 persoane rănite, dintre care 139 au fost victime ale atacurilor (majoritatea cu răni ușoare), iar restul au fost accidentate în timp ce încercau să se adăpostească.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că Iranul nu se va preda niciodată, în contextul în care Israelul a anunțat o nouă ofensivă implicând 80 de avioane de război și care a provocat incendii pe unul dintre principalele aeroporturi din Teheran.

Conflictul a intrat în a doua săptămână, extinzându-se în mai multe țări din regiune și determinând creșterea prețurilor petrolului, pe fondul paralizării unor fluxuri și centre de hidrocarburi din Golf. Valul de atacuri aeriene israeliene de sâmbătă, desfășurat înainte de zori, a fost unul dintre cele mai ample de la începutul campaniei de bombardamente din 28 februarie, vizând printre altele o academie militară, un centru de comandă subteran și un depozit de rachete. Fotografiile AFP surprind flăcări și fum ridicându-se de pe Aeroportul Internațional Mehrabad din Teheran, unul dintre cele două aeroporturi principale ale capitalei.

Israelul a anunțat, de asemenea, un nou val de atacuri asupra orașului Isfahan, un important centru din centrul Iranului. În pofida acestor operațiuni, președintele Pezeshkian a reafirmat că Iranul nu se va preda, continuând să efectueze atacuri de represalii vizând baze militare și instalații petroliere din țările vecine.

„Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot duce în mormânt dorinţa de a vedea poporul iranian predându-se”, a declarat el într-un discurs difuzat la televiziunea de stat, cerându-şi totodată scuze ţărilor vecine pentru atacurile iraniene pe care le-au efectuat de la începutul conflictului.

Sâmbătă dimineață devreme, Israelul a declarat că a răspuns unui atac cu rachete lansat de Iran înainte de a ridica alerta aeriană. În aceeași zi, Teheranul a anunțat că a lovit un petrolier în Golf, iar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a precizat că a vizat „grupuri separatiste” din Kurdistanul irakian.

Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat pentru traficul internațional, și-a reluat parțial operațiunile sâmbătă, după o scurtă suspendare din cauza unei interceptări deasupra aeroportului, potrivit relatării unui martor pentru AFP.

În seara precedentă, președintele american Donald Trump declara că operațiunile militare „mergeau foarte bine” și sublinia pe rețeaua sa de socializare Truth că „nu va exista nicio înțelegere cu Iranul, ci doar o CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ!”. Aceste declarații au determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului, cu peste 35% într-o săptămână, atingând niveluri nemaivăzute în 2023.

Totodată, marii contractori americani din domeniul apărării își vor cvadrupla producția de arme sofisticate, după ce Departamentul de Stat a aprobat vânzarea a 12.000 de bombe către Israel.

Bombardamentele au continuat neobosit în ultimele zile: armata israeliană a anunțat vineri că a lovit 400 de ținte în Iran, iar Comandamentul Central al SUA (Centcom) a raportat peste 3.000 de ținte atacate de la începutul Operațiunii „Epic Fury”.

Autoritățile iraniene susțin că aproximativ 1.000 de persoane au fost ucise de la începutul războiului, dintre care 30% copii, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului, informație care nu a putut fi verificată de AFP.