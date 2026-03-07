Afirmația președintelui Iranului a fost făcută într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă și reprezintă a doua declarație video a președintelui iranian de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Declarația liderului iranian vine după ce Donald Trump a afirmat vineri că „nu va exista niciun acord cu Iranul” și că va accepta doar o „capitulare necondiționată”.

„După aceea (capitularea) şi după alegerea unui lider MARE ŞI ACCEPTABIL, noi, împreună cu mulţi dintre aliaţii şi partenerii noştri minunaţi şi curajoşi, vom lucra fără încetare pentru a trage Iranul înapoi de pe pragul distrugerii”, făcându-l mai mare, mai bun şi mai puternic ca niciodată din punct de vedere economic”, a asigurat Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Atacurile asupra Teheranului și altor obiective din Iran au continuat constant de la începutul războiului declanșat sâmbăta trecută de Israel și Statele Unite, soldat până în prezent cu peste 1.000 de victime, conform bilanțului prezentat de regimul iranian, și cu distrugerea a mii de clădiri pe întreg teritoriul țării.

Într-unul dintre aceste atacuri, ghidul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și mai mulți înalți oficiali militari și-au pierdut viața.

Iranul a reiterat că nu intenționează să se predea și că este pregătit pentru un conflict de lungă durată, ripostând cu atacuri asupra Israelului, soldate cu zece morți, și asupra mai multor baze militare și ambasade americane din regiune, inclusiv în Kuweit și Arabia Saudită.

Totuși, sâmbătă, președintele Masoud Pezeshkian a anunțat că Iranul a decis să înceteze atacurile asupra țărilor vecine, cu excepția cazului în care va fi atacat dinspre aceste teritorii.

Iranul a vizat unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale SUA, o bază de rachete THAAD situată lângă Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită. Noi imagini satelitare ale unor baze militare cheie din Peninsula Arabică indică faptul că Iranul încearcă să slăbească apărarea aeriană prin distrugerea radarelor americane care detectează rachete și drone.

O baterie americană de rachete THAAD din Iordania a fost lovită și aparent distrusă în primele zile ale atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, arată o imagine satelitară realizată luni. Radarul AN/TPY-2, evaluat la 500 de milioane de dolari și esențial pentru funcționarea THAAD, a fost probabil avariat, ceea ce creează o breșă în sistemul american de apărare antirachetă deasupra Golfului, potrivit CNN.

Analiza CNN arată că clădiri care adăpostesc radare similare au fost, de asemenea, vizate în două locații din Emiratele Arabe Unite, deși nu este clar dacă echipamentele au fost avariate.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat sâmbătă că a atacat un petrolier care tranzita Strâmtoarea Ormuz, pe care Teheranul a declarat-o închisă după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Într-o declarație publicată pe Telegram, IRGC precizează că nava „Prima” a fost lovită de o dronă după ce „a ignorat avertismentele repetate” ale marinei iraniene privind „interzicerea traficului” prin strâmtoare. Forțele iraniene reiterază că nu permit petrolierelor și navelor comerciale „aliate cu țări ostile” să traverseze zona.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute de transport de energie din lume, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele globale. În contextul amenințărilor recente ale Iranului de a „distruge” navele care încearcă să traverseze strâmtoarea, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că navele militare americane ar putea escorta vasele comerciale „dacă va fi necesar”.