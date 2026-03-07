Informații recente obținute de mai multe instituții media sugerează că Rusia oferă Iranului date despre mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane. În fața acestor informații, președintele Donald Trump a evitat să comenteze direct, declarând reporterului Peter Doocy de la Fox News că întrebarea „este stupidă” și că „vorbim despre altceva”.

„Ce întrebare stupidă pui în acest moment. Vorbim despre altceva”, i-a spus preşedintele lui Peter Doocy de la Fox News în timpul unui eveniment la Casa Albă dedicat sporturilor universitare.

Secretarul apărării Pete Hegseth a intervenit, afirmând că președintele „știe foarte bine cine vorbește cu cine” și că orice activitate nepermisă este urmărită și combătută ferm.

„Urmărim totul”, a spus Hegseth în interviul difuzat duminică. „Poporul american poate fi sigur că comandantul său suprem ştie foarte bine cine vorbeşte cu cine”, a adăugat el. „Şi orice lucru care nu ar trebui să se întâmple, fie că este în public sau în culise, este confruntat şi combătut cu fermitate”, a dat asigurări şeful Pentagonului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru CNN că informațiile privind cooperarea Rusia-Iran „nu influențează operațiunile militare din Iran”.

„În mod clar, nu are nicio influenţă asupra operaţiunilor militare din Iran, deoarece îi decimăm complet”, a declarat Leavitt.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea unui pachet militar către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, inclusiv 12.000 de bombe de 470 kg, pentru a consolida apărarea națională și a descuraja amenințările regionale.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea naţională şi va servi ca mijloc de descurajare împotriva ameninţărilor regionale”, se precizează în comunicat.

Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a criticat declarațiile lui Trump privind implicarea SUA în alegerea viitorului lider iranian.

Iravani a mai precizat că conflictul recent a dus la cel puțin 1.332 de victime civile și mii de răniți. De asemenea, Iranul investighează atacurile asupra obiectivelor non-militare, menționând că nu dorește escaladarea războiului.

„Iranul este un stat suveran şi independent. Nu acceptă şi nu va permite niciodată ca vreo putere străină să se amestece în treburile sale interne”, a declarat Iravani. „Alegerea conducerii Iranului va avea loc în strictă conformitate cu procedurile noastre constituţionale şi exclusiv prin voinţa poporului iranian, fără niciun fel de amestec străin”, a transmis diplomatul de la ONU.

Sugestiile lui Trump privind forțele kurde iraniene staționate în Irak, care ar putea traversa granița pentru atacuri, au intensificat tensiunile între SUA, Iran și Rusia. Comunitatea internațională monitorizează cu atenție situația, având în vedere riscul escaladării conflictului în Orientul Mijlociu.