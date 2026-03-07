Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus vineri că SUA estimează că operaţiunea militară împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni și că americanii sunt aproape să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian. Ea a amintit că Donald Trump sugerase anterior că războiul ar putea dura aproximativ patru-cinci săptămâni, dar că el recunoștea că ar putea fi nevoie de mult mai mult timp.

Pete Hegseth, secretarul Apărării, a explicat că operaţiunea va continua cât timp va fi necesar pentru a-şi atinge obiectivele și că programul lor depinde doar de deciziile interne ale SUA.

Leavitt a precizat că Statele Unite dispun de suficiente arme pentru toate nevoile operaţionale în Iran și că administrația analizează mai multe persoane care ar putea prelua conducerea țării, fără a oferi însă detalii suplimentare. Ea a explicat că există mai mulți candidați evaluați de agențiile de informații și de guvern, dar nu a numit pe nimeni.

În legătură cu declarația președintelui SUA despre dorința de a obține „capitularea necondiționată” a Iranului, Leavitt a spus că aceasta înseamnă că atunci când președintele, în calitate de comandant suprem al forțelor americane, va considera că Iranul nu mai reprezintă o amenințare și că obiectivele operațiunii Epic Fury au fost atinse, țara se va afla practic într-o situație de capitulare, chiar dacă nu recunoaște oficial acest lucru.

Ea a adăugat că mulți lideri ai fostului regim terorist iranian au fost eliminați de Statele Unite și Israel, inclusiv liderul suprem, astfel că nu mai sunt mulți oameni care să mai conducă pentru aceștia.

„Ştiu că există o serie de persoane pe care agenţiile noastre de informaţii şi guvernul Statelor Unite le analizează, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens. Ceea ce vrea să spună preşedintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forţelor armate americane, va decide că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare pentru Statele Unite ale Americii şi că obiectivele operaţiunii Epic Fury au fost îndeplinite în totalitate, Iranul se va afla, în esenţă, într-o situaţie de capitulare necondiţionată, indiferent dacă va recunoaşte acest lucru sau nu. Sincer nu au prea mulţi oameni care să spună asta pentru ei, deoarece Statele Unite şi Statul Israel au eliminat complet aproape 50 de lideri ai fostului regim terorist, inclusiv pe însuşi liderul suprem”, a afirmat Leavitt.

Imaginile filmate zilele acestea, în care se vede interceptarea rachetelor balistice iraniene folosite în continuare de Teheran în atacuri asupra statelor din Golful Persic, sugerează că aceste arme ar fi putut fi modernizate cu ajutorul unor specialiști ruși.

Într-o înregistrare filmată recent în Qatar se observă că aproximativ 15 rachete Patriot au fost lansate pentru a respinge un astfel de atac. Cu toate acestea, doar trei sau patru rachete balistice iraniene ar fi fost interceptate cu succes, lucru indicat de exploziile vizibile pe cer, nu de autodistrugerea rachetelor. De asemenea, una dintre interceptări ar fi avut loc la o altitudine relativ redusă.

Patriot air defenses in Qatar intercepting Iranian missiles over Doha, with explosions visible in the night sky.

Dacă estimările sunt corecte, folosirea a până la cinci interceptori pentru a opri o singură rachetă balistică depășește nivelul maxim obișnuit chiar și pentru țintele considerate foarte dificile. În mod normal, procedura standard presupune lansarea a două interceptoare pentru fiecare țintă.

În plus, au apărut și imagini în care rachetele Patriot nu reușesc să lovească țintele, în special în Bahrain.

Un episod asemănător ar fi avut loc și în Qatar, în noaptea de 28 februarie, când baza aeriană americană Al-Udeid a fost vizată de un atac. Deși au fost lansate trei rachete Patriot pentru interceptare, racheta balistică iraniană nu ar fi fost doborâtă.

3 Patriot missiles trying to intercept an Iranian ballistic missile, but failed. Al Udeid Air Base in Qatar.

În anul 2025, au apărut informații potrivit cărora Rusia a adus îmbunătățiri la unele dintre rachetele sale balistice Iskander, astfel încât acestea să poată trece mai ușor de sistemul de apărare aeriană Patriot.

Se spune că modificările nu țin de racheta în sine, ci de modul în care aceasta zboară, adaptând traiectoria pentru a contracara eficient sistemele Patriot și rachetele MSE. Există speculații că Rusia ar fi putut împărtăși aceste setări și cu Iranul, ca parte a cooperării militare dintre cele două țări.

Au fost numeroase rapoarte potrivit cărora Iranul a trimis rachete balistice Fateh-110 și Zolfaghar către Rusia, însă nu există dovezi că acestea ar fi fost folosite împotriva Ucrainei. Analiștii militari presupun că aceste rachete ar fi putut fi trimise într-un număr limitat special pentru ca experții ruși să le studieze, să le testeze și să identifice posibile îmbunătățiri.

În prezent, aceasta rămâne doar o ipoteză despre cooperarea dintre Iran și Rusia, inclusiv asistența directă și transferul de tehnologie în domeniul rachetelor. Totuși, dacă aceste informații se confirmă, ele ar putea explica un model sistematic de colaborare și sugerează că Rusia ar fi putut transmite aceleași informații și Coreei de Nord.