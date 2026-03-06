Unul dintre subiectele de la podcastul realizat azi, pe canalul de YouTube „HAI România!”, de Dan Andronic și Radu Coșarcă a fost legat de conflictul din Iran. Care pare a fi unul de durată.

O situație care ar dezavantaja pe toată lumea, din cauza consecințelor economice dezastruoase. Deocamdată, la Teheran au apărut semnale că locuitorii nu-și mai pot satisface nevoile de bază.

Mâncarea a cam dispărut din rafturile magazinelor sau prețurile alimentelor au explodat.

„Jerusalem Post spune că în Teheran deja situația devine destul de complicată din perspectiva vieții de zi cu zi. Pentru că încep să se vadă primele semne ale crizei. Locuitorii primesc zilnic mesaje și li se spune să stea în case. Încep să nu mai găsească produse de bază. sau prețurile cresc foarte mult pentru ouă, cartofi, deja sunt cozi foarte lungi la pâine și benzină. Și cele mai multe magazine din Teheran sunt închise. La război, ca la război”, a spus Dan Andronic.

Radu Coșarcă a explicat să americanii au un plan de mari dimensiuni pe care îl pun în aplicare și prin deschiderea acestui conflict cu iranienii.

„Sigur că e complicat. Dacă facem un pas în spate și încercăm să privim geostrategic ce se întâmplă în zonă, ne dăm seama că America pare să aplice un masterplan la nivel global.”

Iar marea țintă a lui Donald Trump este China. Țară căreia i-a tăiat sau e pe cale să-i oprească alimentarea de la două mari surse de petrol: Venezuela și Iran.

„În două luni a compromis două surse importante de petrol ale Chinei. China importă, cumpăra cam 80-90% din tot petrolul pe care îl exporta Iranul. Dacă această sursă de energie intră sub controlul american, China are o mare problemă. A doua sursă de petrol a Chinei era Venezuela. O resursă pe care acum iarăși o controlează Statele Unite. În acest moment, peste două trei din sursele energetice ale Chinei par să fie sub controlul american sau al aliaților săi”, a spus Radu Coșarcă.

El a mai explicat că Iranul, țară uriașă și cu mari resurse de petrol, a pierdut de-a lungul timpului din cauza politicii externe izolaționiste.