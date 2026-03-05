Cetățenii care locuiesc în Sectorul 1 și au certificat de încadrare în grad de handicap pot beneficia de locuri de parcare gratuite, amplasate cât mai aproape de domiciliu.

În plus, aceștia pot solicita și legitimația specială de parcare emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, document care le permite utilizarea gratuită a locurilor rezervate din parcările publice.

Cu această legitimație, beneficiarii pot folosi fără plată locurile de parcare special amenajate în parcările publice, inclusiv pe cele din apropierea magazinelor, sălilor de spectacole sau instituțiilor publice, precum și locurile rezervate de pe bulevardele administrate de Primăria Capitalei.

Persoanele care au dreptul la aceste facilități pot solicita online repartizarea unui loc nou de parcare de reședință sau prelungirea contractului existent.

Procedura se realizează prin intermediul platformei parcari.primariasector1.ro, unde utilizatorii trebuie să acceseze secțiunile dedicate fiecărei situații.

Pentru obținerea unui loc nou de parcare, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea „Solicitare loc de parcare de reședință”. Platforma include câmpuri speciale pentru încărcarea documentelor necesare, inclusiv certificatul de încadrare în grad de handicap.

În cazul prelungirii contractului existent, utilizatorii trebuie să acceseze secțiunea „Actualizare date contract loc de parcare”.

Aici se pot încărca documentele actualizate, precum certificatul de încadrare în grad de handicap – cu excepția cazurilor în care acesta este permanent și nu necesită reevaluare – precum și alte acte ale autovehiculului, dacă acestea diferă față de documentele depuse inițial.

După verificarea informațiilor încărcate în aplicație, beneficiarii vor primi prin e-mail contractul de parcare actualizat.

Autoritățile precizează că doar persoanele încadrate în grad de handicap primesc contractul de prelungire prin e-mail, în timp ce pentru ceilalți utilizatori ai parcărilor de reședință este suficientă achitarea taxei anuale.

Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora pot solicita o legitimație de gratuitate care le permite utilizarea locurilor de parcare special amenajate și semnalizate pentru această categorie.

Pentru eliberarea documentului sunt necesare copii ale actului de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap și o fotografie color tip buletin a beneficiarului, în format jpg.

Cererea și documentele aferente pot fi transmise prin e-mail la adresa prestatii.dizabilitati@dgaspc-sectorul1.ro.

În cazul în care actele sunt trimise electronic, acestea trebuie prezentate ulterior în original la momentul ridicării legitimației.

Legitimația de parcare trebuie afișată în partea din față a vehiculului, la parbriz, astfel încât seria și numărul certificatului de handicap să fie vizibile. Documentul este nominal și poate fi utilizat doar în beneficiul persoanei cu handicap.

Autoritățile avertizează că împrumutul sau folosirea legitimației în alte scopuri este interzisă și se sancționează cu amenzi cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei.

Cetățenii care observă autovehicule parcate ilegal pe locurile rezervate persoanelor cu handicap pot sesiza situația la Poliția Locală Sector 1, apelând numărul de telefon 021.9540.