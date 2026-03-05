Administrația locală din Galați propune acordarea unor facilități fiscale pentru persoanele cu handicap, prin reducerea impozitelor locale aplicate locuinței de domiciliu, terenului aferent și unui autoturism.

Inițiativa aparține primarului municipiului, Ionuț Pucheanu, iar proiectul de hotărâre urmează să fie analizat în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Galați programată pentru joi.

Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor cu dizabilități, pentru care costurile zilnice pot deveni o povară suplimentară.

Conform proiectului, persoanele încadrate în grad de handicap grav ar urma să beneficieze de o reducere de 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu, pentru terenul aferent acesteia și pentru un autoturism.

Facilitatea fiscală ar urma să se aplice pentru vehiculele cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc.

Proiectul prevede și sprijin pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat.

În cazul acestora, reducerea propusă este de 25% la impozitul pentru locuința utilizată ca domiciliu, pentru terenul aferent acesteia și pentru un autoturism cu capacitatea cilindrică sub 2.000 cmc.

Edilul municipiului Galați a subliniat că măsura are un rol social important și că administrația locală trebuie să ofere sprijin concret persoanelor aflate în situații vulnerabile.

„Sunt semenii noştri, oameni pentru care orice sprijin contează. Am pregătit un proiect de hotărâre prin care ne asigurăm că persoanele cu handicap vor beneficia de următoarele reduceri: persoanele cu handicap grav vor avea reduceri de 50% la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); persoanele cu handicap accentuat vor avea reduceri de 25% la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc)”, a transmis Ionuţ Pucheanu, într-o declaraţie de presă.

Inițiativa va fi supusă votului în ședința Consiliului Local Municipal Galați programată pentru joi.

„Îmi doresc ca toţi consilierii să voteze acest proiect”, a mai transmis primarul municipiului Galați.

Dacă proiectul va fi adoptat, persoanele cu handicap din oraș ar putea beneficia de reduceri consistente la plata impozitelor locale.