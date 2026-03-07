Primăria Brașov a anunțat reduceri semnificative la impozitele locale, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 9/27 februarie 2026. Măsurile vizează atât autoturismele Euro 4 și Euro 5, cât și clădirile istorice, dar și persoanele cu dizabilități.

Conform noilor reglementări, șoferii de autoturisme Euro 5 vor beneficia de reducerea cotei adiționale de impozit de la 75% la 50%. Pentru mașinile Euro 4, cota scade de la 100% la 75%.

Primarul George Scripcaru a declarat că aceste măsuri au fost gândite pentru a reduce impactul fiscal asupra proprietarilor de autoturisme și pentru a încuraja vehiculele mai puțin poluante. În plus, cei care plătesc integral impozitele până la sfârșitul lunii martie vor beneficia de o reducere suplimentară de 10%.

Companiile din Brașov care dețin clădiri rezidențiale vor beneficia de o reducere a cotei adiționale de la 0,2% la 0,1%, sprijinind astfel mediul de afaceri local și proprietățile imobiliare ale firmelor.

,,În contextul apariției Ordonanței nr. 9 adoptate de Guvernul României, avem posibilitatea de a ajusta anumite taxe și impozite locale pentru diferite categorii de autovehicule. În acest context, am propus Consiliului Local acordarea unor reduceri procentuale pentru anumite categorii de autovehicule, în funcție de vechime și de norma de poluare (non-Euro, Euro 4, Euro 5, Euro 6, precum și pentru autovehicule hibride sau electrice). Astfel, am venit cu o reducere a nivelului taxelor stabilite în luna decembrie, în unele cazuri procentul fiind diminuat, de exemplu de la 75% la 50%. Pentru anumite categorii nu s-au putut face modificări, însă acolo unde cadrul legal a permis, am utilizat această posibilitate pentru a scădea nivelul taxelor. Am convocat o ședință de îndată a Consiliului Local pentru a putea transmite cât mai rapid noile decizii de impunere către contribuabili, astfel încât aceștia să poată beneficia și de reducerea suplimentară de 10% acordată pentru plata integrală a taxelor și impozitelor până la sfârșitul lunii martie. De asemenea, în cadrul proiectului de hotărâre de astăzi am făcut referire și la clădirile cu destinație pentru activități sportive, pentru care în prezent nu există norme clare de aplicare. Am propus introducerea unui mecanism care să ne permită, în momentul în care vor apărea clarificări legislative, să putem aplica rapid eventualele facilități sau modificări fiscale și pentru această categorie”, a declarat primarul George Scripcaru.

Peste 5.000 de persoane cu dizabilități vor primi reduceri la impozitul pentru locuință, teren și autoturism (dacă acesta are capacitatea cilindrică sub 2.000 cmc). Reducerile sunt de 50% pentru persoanele cu handicap grav și de 25% pentru cele cu handicap accentuat.

Primăria Brașov a stabilit reduceri și pentru clădirile vechi sau istorice: 15% pentru imobilele cu vechime între 50 și 100 de ani și 25% pentru cele mai vechi de 100 de ani. În total, peste 51.000 de proprietăți vor beneficia de aceste facilități fiscale.

Cei care și-au achitat deja impozitele vor putea folosi diferența pentru obligațiile fiscale viitoare sau pot solicita restituirea acesteia.

Noile măsuri fiscale adoptate de Primăria Brașov vizează atât cetățenii, cât și firmele, oferind un sprijin direct și rapid, în conformitate cu legislația actuală. Aceste reduceri sunt o oportunitate pentru brașoveni să economisească și să beneficieze de facilități fiscale importante, în special pentru vehiculele mai puțin poluante și pentru clădirile cu valoare istorică.