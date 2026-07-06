SUA și China pregătesc schimbări majore în sistemul financiar mondial. Economistul Radu Georgescu: „Probabil peste 5 ani vei plăti la magazin cu criptomonede”

Lumea traversează o perioadă de transformări economice care ar putea schimba modul în care oamenii folosesc banii în următorii ani. Economistul Radu Georgescu susține că Statele Unite și China pregătesc două direcții diferite prin care încearcă să își consolideze influența asupra sistemului monetar mondial, iar efectele acestor schimbări s-ar putea resimți inclusiv în România.

Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta vorbește despre dezvoltarea criptomonedelor susținute de mari companii americane, strategia Chinei privind consolidarea yuanului și compară politicile fiscale adoptate recent de Germania cu cele din România.

Economistul atrage atenția că, în timp ce în România dezbaterea publică este concentrată pe scena politică internă, la nivel internațional au loc schimbări economice importante.

„În timp ce în România partidele nu sunt în stare să facă un Guvern de 2 luni, pe planeta Pământ se întâmplă lucruri importante din punct de vedere economic. China și SUA vor să schimbe sistemul monetar al planetei. Ca de obicei, în România nu e interesat nimeni de aceste subiecte, deși te vor afecta direct. Hai să vorbim noi.”, a scris Radu Georgescu.

Prima schimbare majoră despre care vorbește economistul este legată de dezvoltarea stablecoin-urilor și de implicarea unor companii importante în acest domeniu.

„Pe 30 iunie, 140 de companii au anunțat că vor lansa criptomonede proprii bazate pe blockchain. Ups. Poate ești printre cei care cred că criptomonedele sunt niște prostii sau scheme Ponzi. Printre aceste 140 de companii sunt niște firme care se numesc: Visa, BlackRock, Google, Coinbase etc. Probabil peste 5 ani vei plăti la magazin cu criptomonede.”, afirmă acesta.

Potrivit lui Radu Georgescu, această evoluție este posibilă după adoptarea în Statele Unite a unei noi legi care stabilește cadrul pentru emiterea unor monede digitale de către companii.

Economistul explică faptul că legislația adoptată în SUA ar permite companiilor să emită propriile monede digitale utilizate pentru plata bunurilor și serviciilor.

„Guvernul SUA a avut o idee genială. A făcut o lege pe care a numit-o GENIUS Act. Legea asta creează, pentru prima dată pe planeta Pământ posibilitatea firmelor să emită criptomonedă proprie care să fie folosită la achiziția de bunuri și servicii produse de firme. Deci nu vei mai plăti cu lei, euro, $, ci vei plăti cu criptomonede.”, susține Radu Georgescu.

În opinia sa, elementul-cheie al acestei legi este obligația ca fiecare stablecoin emis să fie susținut de active considerate sigure.

„Aici vine partea genială a americanilor. Fiecare stablecoin emis de firme trebuie să fie susținut de dolari cash sau obligațiuni de trezorerie americane. Asta înseamnă că US va putea să printeze $ fără număr fără să genereze inflație deoarece va crește cererea pentru $.”, explică economistul.

În analiza sa, Radu Georgescu spune că și China urmărește consolidarea poziției propriei monede la nivel internațional, însă printr-o strategie diferită.

„Guvernul chinez a avut și el o idee genială. China vrea ca yuanul să devină o monedă de rezervă globală. Și pentru a convinge celelalte țări să țină banii în yuani, au făcut un plan ca yuanii să aibă acoperire în aur. De 2 ani, China cumpără aur cu 2 mâini.”, afirmă acesta.

Potrivit economistului, această strategie ar putea contribui la creșterea încrederii în moneda chineză și la extinderea utilizării acesteia în comerțul internațional.

În ultima parte a analizei, Radu Georgescu compară măsurile fiscale adoptate recent în Germania cu politicile economice aplicate în România.

Acesta amintește că Guvernul german a prezentat un pachet de reforme fiscale care include reduceri de taxe estimate la aproximativ 10 miliarde de euro anual.

„Cancelarul Friedrich Merz a spus că vrea să protejeze puterea de cumpărare a oamenilor și competitivitatea companiilor. În Germania se reduc taxele pentru oamenii care au venituri anuale sub 70.000 euro, familiile cu copii vor primi scutiri de taxe, se dau facilități fiscale pentru firme.”, arată economistul.

În opinia sa, direcția urmată de autoritățile germane este opusă celei din România.

„Adică Guvernul german face exact invers față de ce a făcut Guvernul României în ultimul an, care a crescut aproape taxele pentru populație și companii. Unul din cele două guverne — Germania sau România — face lucruri complet greșite din punct de vedere economic. Nu e greu de ghicit care, dacă te uiți la evoluția economică din România din ultimul an.”, susține Radu Georgescu.

Economistul își încheie analiza într-o notă ironică:

„Cum ar spune un german, în România este «Economien Kilipiren Kombinazion». În România atât s-a putut. Să fie economie.”

Este de precizat că opiniile exprimate de Radu Georgescu reprezintă interpretarea sa asupra evoluțiilor economice și a politicilor monetare și fiscale și nu constituie poziții oficiale ale autorităților din Statele Unite, China, Germania sau România.