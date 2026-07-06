Schimbare de direcție pe piața petrolului: factorii care au surprins investitorii

Prețurile petrolului au înregistrat luni o scădere de peste 1%, pe fondul deciziei luate de OPEC+ de a majora din nou țintele de producție începând cu luna august. Evoluția vine într-un context în care exporturile principalilor producători sunt în proces de redresare prin Strâmtoarea Hormuz, fapt care ar putea susține suplimentar oferta globală de țiței.

Contractele futures pentru Brent crude oil au coborât cu 1,02 dolari, respectiv 1,41%, fiind cotate la 71,10 dolari pe baril la ora 07:56 GMT. În paralel, West Texas Intermediate a fost tranzacționat la 67,89 dolari pe baril, în scădere cu 80 de cenți, sau 1,16%. Nu a existat decontare pentru WTI vineri, în contextul închiderii piețelor din Statele Unite înainte de sărbătoarea Zilei Independenței.

Pe ansamblul săptămânii precedente, cele două repere internaționale au avut variații reduse, după corecțiile din ultimele săptămâni. Investitorii au urmărit evoluțiile discuțiilor dintre Statele Unite și Iran privind transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, în paralel cu semnalele de revenire a exporturilor de petrol din zona Golfului.

Decizia OPEC+ prevede o creștere suplimentară a obiectivelor de producție cu 188.000 de barili pe zi începând din august, după ajustările similare aplicate în iunie și iulie.

Chiar dacă țintele au fost majorate, impactul efectiv asupra pieței rămâne limitat, în condițiile în care conflictul dintre Statele Unite și Israel și Iran a afectat fluxurile maritime, inclusiv prin restricții în Strâmtoarea Hormuz pentru transportul de țiței provenit din state precum Arabia Saudită, Kuweit și Irak.

„Aceștia vând pe o piață în scădere, oferind puține speranțe de o revenire iminentă a prețurilor, au declarat analiștii PVM într-o notă. „Cu toate acestea, prețurile mai mici la petrol vor stimula, fără îndoială, cererea pe termen lung.”

Datele din piață arată că exporturile de petrol din regiunea Golfului au crescut cu peste 3 milioane de barili în luna iunie față de mai, depășind pragul de 10 milioane de barili pe zi. Totuși, nivelul rămâne cu aproximativ 40% sub valorile înregistrate înainte de declanșarea conflictului.

„Ne așteptăm acum ca cererea globală de petrol să se contracte cu 1,5 milioane de barili pe zi în 2026, reflectând o scădere mai accentuată decât se aștepta în trimestrul 2, când scăderile de la an la an ar putea ajunge la 4 milioane de barili pe zi, conform datelor preliminare, a declarat ANZ. „Cu toate acestea, ne așteptăm ca pierderile de cerere să se modereze în a doua jumătate a anului, pe măsură ce oferta se îmbunătățește și unele reveniri la consum amânate.”

Pe segmentul ofertei spot, Abu Dhabi National Oil Company a vândut aproximativ 16 milioane de barili de țiței din Emiratele Arabe Unite printr-o nouă rundă de licitații, la discounturi mai mari, marcând a cincea operațiune de acest tip lansată din iunie. Mișcarea este interpretată de traderi ca un semn al intensificării ofertei disponibile pe piață.

În același timp, livrările de petrol din porturile vestice ale Rusiei au atins niveluri record în luna iunie și sunt estimate să rămână ridicate și în iulie. Evoluția este corelată cu avariile suferite de rafinării în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei, situație care a determinat redirecționarea către export a unor volume mai mari de țiței, potrivit surselor din industrie.