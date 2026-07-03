Carburanții s-ar putea ieftini în luna iulie. Dumitru Chisăliță: Această perioadă favorabilă ar putea fi una de scurtă durată

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, estimează că luna iulie ar putea aduce o reducere treptată a prețurilor carburanților în România, pe fondul evoluțiilor recente de pe piața internațională a petrolului. Potrivit analizei publicate de acesta, piața petrolului a transmis deja primele semnale ale unei tendințe de scădere, însă această fereastră favorabilă pentru consumatori ar putea fi limitată în timp.

Detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu, iar acest lucru s-a reflectat rapid în cotațiile internaționale. În paralel, pe piață continuă să ajungă volume importante de țiței provenite din rezervele strategice, eliberate în perioada tensiunilor geopolitice.

Aceste cantități suplimentare de petrol, care vor continua să alimenteze piața pentru încă aproximativ o lună, mențin oferta la un nivel superior cererii și exercită o presiune suplimentară asupra prețurilor. În aceste condiții, după revenirea cotației Brent în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, există premise ca aceasta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari pe baril, un nivel comparabil cu cel înregistrat în anul 2025.

În acest context, apare întrebarea de ce prețurile carburanților la pompă rămân ridicate, în condițiile în care prețul petrolului este apropiat de cel din februarie 2026. Explicația ține de factori economici, precum majorările de taxe, existența unor stocuri achiziționate la prețurile ridicate din perioada conflictului și politica comercială aplicată de distribuitori. Toate aceste elemente au întârziat transferul scăderii cotațiilor internaționale către consumatorul final.

Potrivit analizei AEI, aceste efecte sunt însă temporare. Pe măsură ce stocurile vechi vor fi înlocuite cu produse rafinate provenite din țiței cumpărat la prețuri mai mici, concurența dintre distribuitori ar urma să se reflecte tot mai mult în prețurile afișate la pompă.

„Piața petrolului pare să fi transmis deja primul semnal, presiunea asupra prețurilor se mută în jos. Detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor din Orientul Mijlociu, iar acest lucru s-a reflectat rapid în cotațiile internaționale. În același timp, pe piață continuă să ajungă volume importante de țiței provenite din rezervele strategice, eliberate în perioada tensiunilor geopolitice. Aceste cantități suplimentare, care vor continua să alimenteze piața încă aproximativ o lună, mențin oferta peste nivelul cererii și exercită o presiune suplimentară asupra prețului petrolului. După revenirea cotației Brent în jurul pragului de 70 de dolari pe baril, există premise ca aceasta să oscileze in luna iulie în intervalul 60–70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat în 2025. Pentru consumatori, această evoluție ridică o întrebare firească: dacă petrolul are astăzi un preț apropiat de cel din februarie 2026, de ce carburanții sunt încă mai scumpi la pompă? Răspunsul este unul economic. Majorările de taxe, stocurile achiziționate la prețurile ridicate din perioada conflictului și politica comercială a distribuitorilor au întârziat transmiterea scăderii cotațiilor internaționale către consumatorul final. Totuși, aceste efecte sunt temporare. Pe măsură ce stocurile vechi vor fi înlocuite cu produse rafinate din țiței cumpărat la prețuri mai mici, concurența dintre distribuitori ar trebui să înceapă să se reflecte și în prețurile afișate la pompă. Din acest motiv, luna iulie are șanse mari să aducă o reducere treptată a prețurilor carburanților în România. Estimarea AEI este că benzina standard ar putea coborî în intervalul 7,90–8,20 lei/litru, iar motorina între 8,40 și 8,80 lei/litru până la sfârșitul lunii, în absența unor noi tensiuni geopolitice sau a unor modificări fiscale”, notează Dumitru Chisăliță.

Astfel, estimările Asociației Energia Inteligentă indică faptul că, până la sfârșitul lunii iulie, prețul benzinei standard ar putea scădea în intervalul 7,90-8,20 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la valori cuprinse între 8,40 și 8,80 lei pe litru. Acest scenariu este însă condiționat de absența unor noi tensiuni geopolitice și a unor modificări fiscale.

Cu toate acestea, perioada favorabilă ar putea avea o durată limitată. În aproximativ o lună, este de așteptat ca eliberarea petrolului din rezervele strategice să se încheie. Ulterior, statele vor începe procesul de refacere a acestor stocuri, ceea ce înseamnă că vor reveni pe piață în calitate de cumpărători importanți de țiței.

În acest fel, surplusul actual de ofertă ar putea dispărea într-un moment în care cererea mondială ar începe să crească. Dacă această evoluție va coincide cu o majorare insuficientă a producției din partea OPEC+ și cu menținerea unui nivel ridicat al consumului la nivel mondial, echilibrul pieței se poate modifica din nou.

Într-un astfel de scenariu, cotația petrolului Brent ar putea reveni în intervalul 75-80 de dolari pe baril, ceea ce ar avea efecte directe asupra costului carburanților. Din acest motiv, reducerea estimată a prețurilor în luna iulie nu trebuie interpretată drept începutul unui trend descendent pe termen lung, ci mai degrabă ca o oportunitate generată de un context internațional favorabil.

Analiza indică faptul că, începând din luna august și, mai ales, în perioada toamnei, există premise pentru reapariția presiunilor asupra prețurilor, inclusiv pe piața din România. Deși piața petrolului indică în prezent o direcție descendentă, iar această tendință ar trebui să se reflecte în prețurile de la pompă în următoarele săptămâni, fereastra de ieftinire ar putea dura doar aproximativ o lună.

În cazul în care surplusul actual de ofertă va fi înlocuit de o nouă creștere a cererii mondiale, ciclul se poate inversa rapid, iar prețurile carburanților ar putea reveni pe un trend ascendent înainte de sfârșitul verii.