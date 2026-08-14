Prețurile combustibililor din Bulgaria ar urma să scadă în următoarele luni. Autoritățile spun că piața se îndreaptă spre normalizare

Prețurile combustibililor din Bulgaria ar urma să scadă în următoarele luni, pe fondul unei normalizări a pieței, potrivit declarațiilor făcute de vicepremierul și ministrul Economiei, Alexander Pulev, și de Evgeni Simeonov, administratorul special numit de stat al rafinăriei Burgas.

Cei doi oficiali au explicat că extinderea licenței speciale care permite companiilor să continue să colaboreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil a contribuit la evitarea unei crize energetice severe și a împiedicat perturbarea pieței combustibililor din Bulgaria, potrivit informațiilor publicate de Novinite.

Simeonov a precizat că țițeiul utilizat pentru aprovizionarea Bulgariei este achiziționat de la mari companii globale și a respins speculațiile potrivit cărora rafinăria Burgas ar fi alimentată de entități aflate sub sancțiuni. Ministrul Economiei a informat că livrările de petrol sunt asigurate până la finalul lunii septembrie, iar negocierile pentru aprovizionarea din luna octombrie sunt în desfășurare.

Marea Britanie a decis să prelungească, pentru a patra oară, valabilitatea licenței speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale Lukoil, companie afectată de sancțiuni.

Licența generală permite firmelor și băncilor să efectueze tranzacții cu Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker până la data de 29 octombrie 2026. Măsura este destinată să asigure continuitatea operațiunilor rafinăriei și securitatea aprovizionării cu combustibili. Inițial, licența urma să expire la 13 august 2026.

Simeonov a anunțat că, după expirarea licenței la 29 octombrie 2026, Bulgaria va începe discuții cu partenerii săi pentru obținerea unei noi derogări. El a adăugat că prelungirea licenței a prevenit un posibil colaps al pieței interne a combustibililor și a permis funcționarea normală a rafinăriei.

Potrivit acestuia, rafinăria va continua să funcționeze în condiții optime, benzinăriile își vor continua activitatea, iar combustibilii vor rămâne disponibili la prețuri accesibile și competitive în raport cu cele practicate în Uniunea Europeană.

„Rafinăria va continua să opereze în mod optim. Benzinăriile vor continua continua să opereze. Combustibilii vor fi disponibili la preţuri accesibile, la preţuri care sunt cele mai competitive comparativ cu preţurile din Uniunea Europeană”, a spus acesta.

La rândul său, Alexander Pulev a declarat că Bulgaria nu participă în prezent la negocierile privind o posibilă vânzare a activelor bulgare ale Lukoil. El a confirmat existența unor informații referitoare la discuții în care sunt implicați potențiali investitori strategici, parteneri și consorții, însă a precizat că negocierile se desfășoară la nivelul companiei holding ruse.