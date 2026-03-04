Bulgaria continuă să înregistreze o creștere economică puternică în 2026, în timp ce presiunile inflaționiste scad, după adoptarea monedei euro de la 1 ianuarie, conform declarațiilor guvernatorului Dimitar Radev. Trecerea la euro a fost realizată fără probleme operaționale și a consolidat stabilitatea macrofinanciară a țării.

Guvernatorul Radev a explicat că succesul adoptării monedei euro se datorează pregătirii temeinice și coordonării eficiente între instituții. Această tranziție consolidează poziția strategică a Bulgariei în Uniunea Europeană și creează un cadru previzibil pentru dezvoltarea economică pe termen lung.

Introducerea euro a fost realizată fără perturbări majore, ceea ce transmite un mesaj pozitiv investitorilor și întărește încrederea în economia bulgară.

Conform estimărilor Comisiei Europene, Bulgaria va înregistra în 2026 o creștere economică de 2,7%, în timp ce inflația anuală va fi de aproximativ 2,9%. Comparativ, România se confruntă cu o expansiune economică mai modestă, de 1,1%, afectată de consolidarea fiscală și consumul privat redus.

Aceste diferențe evidențiază reziliența Bulgariei în regiune și poziția sa mai sigură din punct de vedere macroeconomic.

Un alt factor care diferențiază Bulgaria de România este nivelul datoriei externe. La sfârșitul anului 2025, Bulgaria avea o datorie externă de peste 25 miliarde de euro, aproape zece ori mai mică decât cea a României, care a ajuns la 227,3 miliarde euro. Această diferență evidențiază soliditatea fiscală a Bulgariei și capacitatea sa de a susține investiții pe termen lung.

Guvernatorul Radev a menționat că, deși tensiunile politice au crescut în contextul guvernului interimar și al viitoarelor alegeri, stabilitatea economică generală rămâne intactă. Discuțiile politice se concentrează pe definirea priorităților naționale: curs pro-european, reforme structurale și anticorupție și clarificarea rolului statului în economie.

Progresul în aceste domenii este esențial pentru atragerea de investiții și convergența economică pe termen lung.

Adoptarea euro și nivelul redus al datoriei externe fac din Bulgaria o țară mai atractivă pentru investiții și dezvoltare economică comparativ cu alte state din regiune. Stabilitatea macrofinanciară și predictibilitatea cadrului instituțional oferă un avantaj competitiv semnificativ.