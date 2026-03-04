Prețurile gazelor naturale în Europa au continuat să urce miercuri, după ce marți au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Creșterea vine pe fondul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, care amenință transportul petrolului și al gazelor lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru energia globală.

La hub-ul de gaze TTF Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință pentru Europa, cotațiile futures ale gazului natural au crescut cu 1,7%, ajungând la 55,23 euro pe MWh, marcând a treia zi consecutivă de creștere. Deși ritmul ascendent este mai moderat decât în primele zile ale săptămânii, investitorii rămân atenți la evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Cea mai mare instalație de gaz natural lichefiat (LNG) din lume, situată în Qatar, rămâne oprită, iar incertitudinea privind reluarea producției amplifică temerile privind o criză globală de aprovizionare cu energie. Orice întrerupere prelungită ar putea crește competiția pentru surse alternative, menținând prețurile ridicate pe piețele internaționale, inclusiv în Europa.

Deși președintele Donald Trump a propus ca Marina SUA să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, detaliile concrete ale acestui plan nu sunt încă clare, ceea ce adaugă tensiune pe piețele energetice.

Noile atacuri asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu au ridicat riscul unor perturbări majore ale aprovizionării cu petrol și gaze, situație comparabilă cu efectele invaziei Rusiei în Ucraina din 2022 asupra comerțului global cu energie.

Țările asiatice sunt principalii consumatori de LNG din regiune, iar orice redirecționare a livrărilor către Asia sau Egipt ar putea crea presiuni suplimentare asupra pieței europene. În prezent, livrările către Europa nu au fost afectate, deoarece transportul navelor încărcate cu gaze din Qatar durează aproximativ o lună și transporturile programate pentru martie sunt deja în curs.

Europa se confruntă cu vulnerabilitate sporită în perioada verii, când trebuie să reumple stocurile de gaze pentru sezonul rece. Traderii monitorizează atent orice redirecționare a navelor LNG, în timp ce investitorii își reduc pozițiile pentru a se proteja împotriva volatilității prețurilor.

Marco Saalfrank, șeful diviziei de tranzacționare la Axpo Holding AG, arată că piețele se confruntă cu „o reducere pe scară largă a pozițiilor și o grabă către acoperirea riscurilor, un comportament clasic de aversiune la risc în perioade incerte”.

Pe termen scurt, prețul gazului natural în Europa rămâne sensibil la evoluțiile din Orientul Mijlociu, iar orice escaladare a conflictului sau perturbare a livrărilor de LNG ar putea menține cotațiile ridicate și ar afecta stabilitatea energetică a continentului.