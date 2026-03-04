Șoferii care alimentează miercuri, 4 martie, trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar după ce prețurile la carburanți sunt mai mari decât cele afișate în ziua precedentă.

Potrivit datelor din piață, benzina standard a ajuns să coste între 7,99 și 8,22 lei pe litru. În cazul benzinei premium, prețul variază între 8,65 și 8,93 lei pe litru.

Și motorina a înregistrat o creștere de 15 bani pe litru. Astfel, motorina standard se vinde între 8,29 și 8,52 lei pe litru, iar motorina premium costă între 8,77 și 9,07 lei pe litru.

În același timp, prețul GPL se apropie de pragul psihologic de 4 lei pe litru.

Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au continuat să crească. Petrolul Brent a urcat cu 1,4%, până la 82,57 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a crescut cu aproximativ 1%, până la 75,28 dolari pe baril.

Creșterile vin după ce, în ultimele două sesiuni, cotațiile au avansat cu aproximativ 5%. Analiștii spun că factorii geopolitici au devenit principalul motor al evoluției prețurilor la petrol.

Analista Priyanka Sachdeva, de la compania Phillip Nova, a afirmat că geopolitica a depășit în acest moment factorii obișnuiți care influențează prețurile, precum datele privind stocurile, evoluția economiei americane sau comentariile din partea OPEC.

Ea a arătat că, pe termen scurt, piețele urmăresc datele privind exporturile din zona Golfului, eventuale incidente cu petroliere, mișcările navale ale Statelor Unite și reacțiile Iranului.

Tensiunile din regiune au dus la atacuri asupra unor obiective din Iran și la lovituri asupra infrastructurii energetice.

Iranul a vizat inclusiv petroliere din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Prin această zonă trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel global.

În același timp, Irak, al doilea mare producător de petrol din cadrul OPEC, a redus producția cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, din cauza limitărilor de stocare și a problemelor de export.

Oficialii irakieni au avertizat că producția totală a țării, de aproape 3 milioane de barili pe zi, ar putea fi oprită în câteva zile dacă exporturile nu sunt reluate.